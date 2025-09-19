Kylie i Kendall Jenner wybrały się na ploteczki z Hailey Bieber. W pewnym momencie zauważyły TO… (PAPARAZZI)
od lat pozostają w bliskiej przyjaźni. To rzadkość w show-biznesie!
Kylie Jenner i Kendall Jenner od lat pozostają w bliskiej przyjaźni z Hailey Bieber. Trzy gwiazdy show-biznesu, które nieustannie przyciągają uwagę mediów, znów spędziły razem czas, a paparazzi nie przegapili okazji, by uwiecznić ich wspólne wyjście.
Tym razem panie postawiły na swoje ulubione miejsce, kultową restaurację Sushi Park w West Hollywood, która słynie nie tylko z wyśmienitej kuchni japońskiej, ale i z częstych wizyt hollywoodzkich celebrytów.
To właśnie tam nieraz widziano największe gwiazdy świata filmu, mody i muzyki.
Kylie, Kendall i Hailey znane są z zamiłowania do wspólnych „babskich wypadów”, podczas których mogą odpocząć od obowiązków zawodowych i skupić się na rozmowach w gronie najbliższych. Nie inaczej było i tym razem, uśmiechy oraz swobodne stylizacje przyciągnęły wzrok fanów i fotografów.
Hailey, kiedy wychodziły z restauracji, w pewnym momencie zauważyła dwa swoje bilbordy, które reklamowały jej markę Rhode.
Ten widok bardzo ją uradował! Wyciągnęła telefon i zrobiła zdjęcia na pamiątkę. To pokazuje, że modelka nie jest zblazowana, a jej biznes wychodzi z pasji i zamiłowania.
