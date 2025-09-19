times-dark
Kylie i Kendall Jenner wybrały się na ploteczki z Hailey Bieber. W pewnym momencie zauważyły TO… (PAPARAZZI)

od lat pozostają w bliskiej przyjaźni. To rzadkość w show-biznesie!

Hailey Bieber Kendall Jenner Kylie Jenner
/ 19.09.2025 /
Karolina T.
Kendall, Kylie & Hailey Step Out in Style for Sushi Park Dinner! źródło Fot. PGP / BACKGRID / Backgrid USA / Forum

1 / 6

Kendall Jenner

Kylie Jenner i Kendall Jenner od lat pozostają w bliskiej przyjaźni z Hailey Bieber. Trzy gwiazdy show-biznesu, które nieustannie przyciągają uwagę mediów, znów spędziły razem czas, a paparazzi nie przegapili okazji, by uwiecznić ich wspólne wyjście.

Kendall, Kylie & Hailey Step Out in Style for Sushi Park Dinner! źródło Fot. PGP / BACKGRID / Backgrid USA / Forum

2 / 6

Kendall Jenner

Tym razem panie postawiły na swoje ulubione miejsce, kultową restaurację Sushi Park w West Hollywood, która słynie nie tylko z wyśmienitej kuchni japońskiej, ale i z częstych wizyt hollywoodzkich celebrytów.

 

To właśnie tam nieraz widziano największe gwiazdy świata filmu, mody i muzyki.

Kendall, Kylie & Hailey Step Out in Style for Sushi Park Dinner! źródło Fot. PGP / BACKGRID / Backgrid USA / Forum

3 / 6

Hailey Bieber

Kylie, Kendall i Hailey znane są z zamiłowania do wspólnych „babskich wypadów”, podczas których mogą odpocząć od obowiązków zawodowych i skupić się na rozmowach w gronie najbliższych. Nie inaczej było i tym razem, uśmiechy oraz swobodne stylizacje przyciągnęły wzrok fanów i fotografów.

Kendall, Kylie & Hailey Step Out in Style for Sushi Park Dinner! źródło Fot. PGP / BACKGRID / Backgrid USA / Forum

4 / 6

Hailey Bieber

Hailey, kiedy wychodziły z restauracji, w pewnym momencie zauważyła dwa swoje bilbordy, które reklamowały jej markę Rhode.

Ten widok bardzo ją uradował! Wyciągnęła telefon i zrobiła zdjęcia na pamiątkę. To pokazuje, że modelka nie jest zblazowana, a jej biznes wychodzi z pasji i zamiłowania.

*EXCLUSIVE* Kendall & Kylie Jenner Meet Hailey Bieber for Sushi Park Night Out! źródło Fot. PGP / BACKGRID / Backgrid USA / Forum

5 / 6

Kylie Jenner
*EXCLUSIVE* Kendall & Kylie Jenner Meet Hailey Bieber for Sushi Park Night Out! źródło Fot. PGP / BACKGRID / Backgrid USA / Forum

6 / 6

Kylie Jenner
gosc | 19 września 2025 Odpowiedz

Nuo

gosc | 19 września 2025 Odpowiedz

A celowa nienawiść jest widoczna bardzo szybko…

gosc | 19 września 2025 Odpowiedz

Myślę, że każdy powinien wyjść zza kurtyny kompleksów zanim zacznie mieć chęć na jakiegoś mężczyznę.

gosc | 19 września 2025 Odpowiedz

To tak trudno zrozumieć, że nie będę z kolorowym pod względem skóry…

gosc | 19 września 2025 Odpowiedz

To tak trudno zrozumieć, że nie będę z kolorowym pod względem skóry…

