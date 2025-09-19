Kylie i Kendall Jenner wybrały się na ploteczki z Hailey Bieber. W pewnym momencie zauważyły TO… (PAPARAZZI)

Kendall Jenner

Tym razem panie postawiły na swoje ulubione miejsce, kultową restaurację Sushi Park w West Hollywood, która słynie nie tylko z wyśmienitej kuchni japońskiej, ale i z częstych wizyt hollywoodzkich celebrytów.

To właśnie tam nieraz widziano największe gwiazdy świata filmu, mody i muzyki.