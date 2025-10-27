Janja Lesar od ponad 20 lat jest ZAKOCHANA! Kto skradł jej serce?
Ta historia miłości jest jak z bajki.
Janja Lesar to jedna z najbardziej rozpoznawalnych tancerek „Tańca z Gwiazdami”. Urodziła się na Słowenii, a treningi tańca towarzyskiego rozpoczęła już w wieku 5 lat.
W najnowszej edycji programu tworzy z Katarzyną Zillmann pierwszą żeńską parę w historii show. Ich występy od początku budzą zachwyt publiczności i jurorów, a para często doceniana jest wysoką punktacją występów. W jednym z ostatnich odcinków tancerki zaskoczyły widzów, włączając do choreografii symboliczny pocałunek. Gest stał się szeroko komentowanym momentem sezonu.
Nie da się ukryć, że choć to Katarzyna jest gwiazdą show, Janja jest także bardzo doceniana podczas występów na żywo, a jurorzy nigdy nie zapominają o pochwałach jej ciężkiej pracy. Choć w najnowszej edycji show Lesar tańczy w duecie z Zillmann, prywatnie od lat związana jest z Krzysztofem Hulbojem. Jej życiowy partner również jest zawodowym tancerzem, a kiedyś był również jednym z uczestników „Tańca z Gwiazdami”.
Para poznała się na turniejach tanecznych, gdzie od razu połączyła ich wspólna pasja. Zaledwie kilka lat po rozpoczęciu współpracy sięgnęli po tytuł Mistrzów Polski w tańcach latynoamerykańskich. Co ciekawe partner życiowy tancerki jest od niej o roku młodszy.
W 2023 roku świętowali 20-lecie związku, co w świecie show-biznesu jest prawdziwym ewenementem. Krzysztof Hulboj rozpoczął przygodę z tańcem już jako dziewięciolatek. Jego kariera to imponująca seria sukcesów. Wielokrotnie zdobywał tytuł Mistrza Polski, triumfował także na międzynarodowych parkietach, m.in. podczas France Open, English Open i Italian Open.
Widzowie z pewnością pamiętają Hulboja z wcześniejszych edycji „Tańca z Gwiazdami”, gdzie partnerował m.in. Monice Richardson, Weronice Rosati czy Adzie Fijał. Choć dziś sam nie pojawia się na parkiecie show, wciąż współtworzy choreografie dla uczestników programu, przekazując tancerzom swoje doświadczenie.
Janja Lesar również ma bogatą historię występów w show Polsatu. Na przestrzeni lat tańczyła z takimi gwiazdami jak Bilguun Ariunbaatar, Michał Koterski, Popek czy Damian Kordas z którym sięgnęła po Kryształową Kulę w 2019 roku.
Para nie często pokazuje się publicznie, jednak na ich Instgramowych profilach nie brakuje uroczych kadrów i nagrań wspólnych występów tanecznych. Ta relacja to przykład miłości w show-biznesie, która przetrwała próbę czasu.