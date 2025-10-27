times-dark
Kozaczek
Programy TV Związki gwiazd

Janja Lesar od ponad 20 lat jest ZAKOCHANA! Kto skradł jej serce?

Ta historia miłości jest jak z bajki.

Janja Lesar Taniec Z Gwiazdami
/ 27.10.2025 /
Aurora
Janja Lesar, Krzysztof Hulboj-min źródło AKPA

1 / 8

Janja Lesar od ponad 20 lat jest zakochana

Janja Lesar to jedna z najbardziej rozpoznawalnych tancerek „Tańca z Gwiazdami”. Urodziła się na Słowenii, a treningi tańca towarzyskiego rozpoczęła już w wieku 5 lat.

Janja Lesar, Krzysztof Hulboj źródło AKPA

2 / 8

Janja Lesar od ponad 20 lat jest zakochana

W najnowszej edycji programu tworzy z Katarzyną Zillmann pierwszą żeńską parę w historii show. Ich występy od początku budzą zachwyt publiczności i jurorów, a para często doceniana jest wysoką punktacją występów. W jednym z ostatnich odcinków tancerki zaskoczyły widzów, włączając do choreografii symboliczny pocałunek. Gest  stał się szeroko komentowanym momentem sezonu.

Janja Lesar, Krzysztof Hulboj źródło AKPA

3 / 8

Janja Lesar od ponad 20 lat jest zakochana

Nie da się ukryć, że choć to Katarzyna jest gwiazdą show, Janja jest także bardzo doceniana podczas występów na żywo, a jurorzy nigdy nie zapominają o pochwałach jej ciężkiej pracy. Choć w najnowszej edycji show Lesar tańczy w duecie z Zillmann, prywatnie od lat związana jest z Krzysztofem Hulbojem. Jej życiowy partner również jest zawodowym tancerzem, a kiedyś był również jednym z uczestników „Tańca z Gwiazdami”.

Janja Lesar, Krzysztof Hulboj źródło AKPA

4 / 8

Janja Lesar od ponad 20 lat jest zakochana

Para poznała się na turniejach tanecznych, gdzie od razu połączyła ich wspólna pasja. Zaledwie kilka lat po rozpoczęciu współpracy sięgnęli po tytuł Mistrzów Polski w tańcach latynoamerykańskich. Co ciekawe partner życiowy tancerki jest od niej o roku młodszy.

Janja Lesar, Krzysztof Hulboj źródło AKPA

5 / 8

Janja Lesar od ponad 20 lat jest zakochana

W 2023 roku świętowali 20-lecie związku, co w świecie show-biznesu jest prawdziwym ewenementem. Krzysztof Hulboj rozpoczął przygodę z tańcem już jako dziewięciolatek. Jego kariera to imponująca seria sukcesów. Wielokrotnie zdobywał tytuł Mistrza Polski, triumfował także na międzynarodowych parkietach, m.in. podczas France Open, English Open i Italian Open.

6 / 8

Janja Lesar od ponad 20 lat jest zakochana

Widzowie z pewnością pamiętają Hulboja z wcześniejszych edycji „Tańca z Gwiazdami”, gdzie partnerował m.in. Monice Richardson, Weronice Rosati czy Adzie Fijał. Choć dziś sam nie pojawia się na parkiecie show, wciąż współtworzy choreografie dla uczestników programu, przekazując tancerzom swoje doświadczenie.

7 / 8

Janja Lesar od ponad 20 lat jest zakochana

Janja Lesar również ma bogatą historię występów w show Polsatu. Na przestrzeni lat tańczyła z takimi gwiazdami jak  Bilguun Ariunbaatar, Michał Koterski, Popek czy Damian Kordas z którym sięgnęła po Kryształową Kulę w 2019 roku.

8 / 8

Janja Lesar od ponad 20 lat jest zakochana

Para nie często pokazuje się publicznie, jednak na ich Instgramowych profilach nie brakuje uroczych kadrów i nagrań wspólnych występów tanecznych. Ta relacja to przykład miłości w show-biznesie, która przetrwała próbę czasu.

KOMENTARZE
  Więcej galerii
KOMENTARZE KOMENTARZE

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

POLECANE DLA CIEBIE
Basia Bursztynowicz pękła po ostatnim „TzG”. Ma już wszystkiego dość
Ale plota! Programy TV Z życia gwiazd
Barbara Bursztynowicz Taniec Z Gwiazdami
Basia Bursztynowicz pękła po ostatnim „TzG”. Ma już wszystkiego dość
Aktorka ujawniła ws. pożegnania z programem.
Małgorzata Rozenek dementuje swój idealny wizerunek. „Nie będę udawać celebryckiej poprawności”
Ale plota! Programy TV Z życia gwiazd
Kuba Wojewódzki Małgorzata Rozenek-majdan
Małgorzata Rozenek dementuje swój idealny wizerunek. „Nie będę udawać celebryckiej poprawności”
Celebrytka odpowiedziała na zarzuty o kreowaniu się na "grzeczniejszą".
Rozemocjonowana Katarzyna Zillmann tłumaczy się z pocałunku w „TzG”! „Nie chcę wyjeżdżać z Polski”
Polscy celebryci Programy TV
Janja Lesar Katarzyna Zillmann
Rozemocjonowana Katarzyna Zillmann tłumaczy się z pocałunku w „TzG”! „Nie chcę wyjeżdżać z Polski”
To nagranie poruszyło wiele gwiazd polskiego show-biznesu.
Widzowie „TzG” spiskują: „Na wejściu już produkcja wie, kto wygra”. Jest wymowna reakcja Agi Kaczorowskiej
Ale plota! Programy TV Z życia gwiazd
Agnieszka Kaczorowska Marcin Rogacewicz
Widzowie „TzG” spiskują: „Na wejściu już produkcja wie, kto wygra”. Jest wymowna reakcja Agi Kaczorowskiej
Odpadnięcie Agnieszki i Marcina z programu mocno rozwścieczyło ich fanów.
Marcin Rogacewicz pierwszy raz zabrał głos po „TzG”! Słowa o Kaczorowskiej wzbudziły niesmak?
Newsy Polscy celebryci Programy TV
Agnieszka Kaczorowska Marcin Rogacewicz
Marcin Rogacewicz pierwszy raz zabrał głos po „TzG”! Słowa o Kaczorowskiej wzbudziły niesmak?
Nie krył emocji po odpadnięciu...
Kasia Cichopek pokazała ślubną sesję zdjęciową! Państwo młodzi wyglądali jak z okładki (FOTO)
Ale plota! Z życia gwiazd Związki gwiazd
Katarzyna Cichopek Maciej Kurzajewski
Kasia Cichopek pokazała ślubną sesję zdjęciową! Państwo młodzi wyglądali jak z okładki (FOTO)
To było bajeczne wydarzenie!
Kasia Cichopek zaskoczyła na weselu! Nagle chwyciła za mikrofon i zaczęła śpiewać. „Dalej nie dowierzam” (WIDEO)
Ale plota! Z życia gwiazd Związki gwiazd
Katarzyna Cichopek Maciej Kurzajewski
Kasia Cichopek zaskoczyła na weselu! Nagle chwyciła za mikrofon i zaczęła śpiewać. „Dalej nie dowierzam” (WIDEO)
Nagranie krąży już po sieci!
Opozda skomentowała odpadnięcie Kaczorowskiej z „TzG”. Internauci nie zostawili na niej suchej nitki
Aktualności Polscy celebryci Programy TV
Agnieszka Kaczorowska Joanna Opozda
Opozda skomentowała odpadnięcie Kaczorowskiej z „TzG”. Internauci nie zostawili na niej suchej nitki
Jej komentarz pod memem o Kaczorowskiej i Rogacewiczu wywołał prawdziwą burzę.
Agnieszka Kaczorowska zabrała głos po pożegnaniu z „TzG”! „Staje w kontrze do hejtu”
Programy TV Z życia gwiazd
Agnieszka Kaczorowska Marcin Rogacewicz
Agnieszka Kaczorowska zabrała głos po pożegnaniu z „TzG”! „Staje w kontrze do hejtu”
Emocjonalny wpis tancerki poruszył internautów.
Sandra Kubicka wspomina swój ślub z Baronem. Teraz ŻAŁUJE jednego…
Newsy Polscy celebryci Związki gwiazd
Aleksander Baron Sandra Kubicka
Sandra Kubicka wspomina swój ślub z Baronem. Teraz ŻAŁUJE jednego…
Sandra Kubicka zaskoczyła wyznaniem o swoim ślubie.
Agnieszka Hyży ujawnia, co Basia Bursztynowicz mówiła przed startem „TzG”. Nie tak to sobie wyobrażała
Newsy Polscy celebryci Programy TV
Agnieszka Hyży Barbara Bursztynowicz
Agnieszka Hyży ujawnia, co Basia Bursztynowicz mówiła przed startem „TzG”. Nie tak to sobie wyobrażała
W rozmowie z Kozaczkiem zdradziła, co wyznała jej Bursztynowicz przed emisją show.
Bursztynowicz i Kassin OLANI przez Kaczorowską i Rogacewicza. „Nie chcieli tego kontaktu” (WIDEO)
Newsy Polscy celebryci Programy TV VIDEO Kozaczka
Agnieszka Kaczorowska Barbara Bursztynowicz
Bursztynowicz i Kassin OLANI przez Kaczorowską i Rogacewicza. „Nie chcieli tego kontaktu” (WIDEO)
Czuli się okropnie?!
Zillmann przerwała milczenie po pocałunku w „Tańcu z Gwiazdami”. Co na to jej partnerka?
Aktualności Newsy Programy TV
Katarzyna Zillmann Taniec Z Gwiazdami
Zillmann przerwała milczenie po pocałunku w „Tańcu z Gwiazdami”. Co na to jej partnerka?
Po występie, który oglądała cała Polska, Katarzyna Zillmann zdobyła się na szczere wyznanie.
Izabela Janachowska oceniła suknie ślubne Kasi Cichopek. Nie spodobała się jej ta jedna rzecz!
Ale plota! Moda Z życia gwiazd Związki gwiazd
Katarzyna Cichopek Maciej Kurzajewski
Izabela Janachowska oceniła suknie ślubne Kasi Cichopek. Nie spodobała się jej ta jedna rzecz!
Czyżby doszło do modowej wpadki?
Tak Rogacewicz i Kaczorowska potraktowali uczestników „TzG”. Po odpadnięciu uciekli z parkietu (WIDEO)
Ale plota! Programy TV Skandale Wpadki gwiazd
Agnieszka Kaczorowska Marcin Rogacewicz
Tak Rogacewicz i Kaczorowska potraktowali uczestników „TzG”. Po odpadnięciu uciekli z parkietu (WIDEO)
Internauci grzmią: "Lekceważenie innych, brak szacunku"
„Byłem niefajny” – Maurycy Popiel przeprasza swoje ofiary za przeszłość w „TZG”
Programy TV
Maurycy Popiel Taniec Z Gwiazdami
„Byłem niefajny” – Maurycy Popiel przeprasza swoje ofiary za przeszłość w „TZG”
Podzielił się wyjątkowo szczerym i bolesnym wspomnieniem z przeszłości.
 