Janja Lesar od ponad 20 lat jest ZAKOCHANA! Kto skradł jej serce?

Janja Lesar od ponad 20 lat jest zakochana

Nie da się ukryć, że choć to Katarzyna jest gwiazdą show, Janja jest także bardzo doceniana podczas występów na żywo, a jurorzy nigdy nie zapominają o pochwałach jej ciężkiej pracy. Choć w najnowszej edycji show Lesar tańczy w duecie z Zillmann, prywatnie od lat związana jest z Krzysztofem Hulbojem. Jej życiowy partner również jest zawodowym tancerzem, a kiedyś był również jednym z uczestników „Tańca z Gwiazdami”.