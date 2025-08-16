Kaczorowska i Rogacewicz dokazują na treningu przed „TzG”: „Ktoś tu się męczy z miłością…”

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz trenują do "TzG"

Przygotowania do nowej edycji programu „Taniec z Gwiazdami” trwają pełną parą. Fani tanecznego show już nie mogą doczekać się pierwszych odcinków. Ten sezon będzie o tyle wyjątkowy, ponieważ mija aż 20 lat od emisji pierwszej edycji Polsatowego show.

Jak już wiadomo, skład nowej edycji tanecznego show zasilą: Ewa Minge, Maja Bohosiewicz, Tomasz Karolak, Michał Czernecki, Katarzyna Zillmann, Wiktoria Gorodecka, Barbara Bursztynowicz, Maurycy Popiel, Lanberry, Aleksander Sikora, Marcin Rogacewicz i Mikołaj ‚Bagi’ Bagiński.