Kaczorowska i Rogacewicz dokazują na treningu przed „TzG”: „Ktoś tu się męczy z miłością…”
Ależ iskrzy!
Przygotowania do nowej edycji programu „Taniec z Gwiazdami” trwają pełną parą. Fani tanecznego show już nie mogą doczekać się pierwszych odcinków. Ten sezon będzie o tyle wyjątkowy, ponieważ mija aż 20 lat od emisji pierwszej edycji Polsatowego show.
Jak już wiadomo, skład nowej edycji tanecznego show zasilą: Ewa Minge, Maja Bohosiewicz, Tomasz Karolak, Michał Czernecki, Katarzyna Zillmann, Wiktoria Gorodecka, Barbara Bursztynowicz, Maurycy Popiel, Lanberry, Aleksander Sikora, Marcin Rogacewicz i Mikołaj ‚Bagi’ Bagiński.
Spekulacje i plotki, które krążyły tygodniami w sprawie Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza w końcu się potwierdziły. Już oficjalnie wiadomo, że w zbliżającej „Tańca z Gwiazdami” tancerka i aktor stworzą taneczny duet. Fani show zacierają ręce i już nie mogą doczekać się, aż ta dwójka rozgrzeje parkiet do czerwoności.
Nie da się ukryć, że zestawienie Agnieszki z Marcinem dodatkowo podsyca plotki na temat ich miłosnej relacji. Warto wspomnieć, że media od miesięcy rozpisują się na temat tej dwójki. I choć wprost nie mówią o swoim statusie związku, to nietrudno się domyślić, że ta dwójka ma się ku sobie. W ostatnich tygodniach para kilkakrotnie została przyłapana przez paparazzi na czułościach, co nie pozostawia żadnych wątpliwości. Iskry i chemię można było już zauważyć także na niedawnej ramówce Polsatu.
17. edycja programu „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami” zbliża się już wielkimi krokami. Pierwsze lekcje tańca zaczęli już także Agnieszka i Marcin, którzy podzielili się teraz wspólną relacją z sali treningowej.
„Dzień dobry. To się dzieje, czyli zaczynamy treningi do nowej edycji „Tańca z Gwiazdami”, a to mój partner. Bardzo się wstydzi tutaj do was przemawiać, więc dodajcie mu jakieś słowa otuchy. Możecie do niego zajrzeć na profil. Na razie jest jeszcze mało instagramowy, ale uczy się (…). Cieszę się... „– mówiła szczęśliwa Kaczorowska.
„Będzie super” – dodał zadowolony Rogacewicz.
To jednak nie wszystko. Agnieszka jeszcze bardziej rozgrzała media po treningu z Rogacewiczem. Tancerka opublikowała na swoim Instastories fragment spoconej koszulki aktora, który przypominał kształt serca, a fotkę podpisała:
„Ktoś tu się męczy z miłością…”
Myślicie, że dadzą czadu na parkiecie?
Marta | 16 sierpnia 2025
No na kroku po kroku kariera.SZKODA DZIECI.JAKA STACJA TAKIE gwiozdy.