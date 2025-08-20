times-dark
Kozaczek
Kim jest obecny partner Agnieszki Kaczorowskiej? Ma czwórkę dzieci i… ZDJĘCIA

Ich historia miłości jest dość burzliwa...

Agnieszka Kaczorowska Dzieci Gwiazd Marcin Rogacewicz Taniec Z Gwiazdami
/ 20.08.2025 /
EmEl
Agnieszka Kaczorowska, fot. Instagram

1 / 7

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz 

Agnieszka Kaczorowska przez lata była w związku małżeńskim z Maciejem Pelą. Ich relacja jednak nie przetrwała próby czasu.

Aktorka znana z serialu „Klan” jednak długo nie pozostawała singielką… Szybko znalazła szczęście w ramionach nowego mężczyzny!

Marcin Rogacewicz, fot. Instagram źródło Instagram

2 / 7

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz 

Agnieszka Kaczorowska zakochała się w Marcinie Rogacewiczu. Początkowo para mocno ukrywała swoje uczucie przed mediami. 

Jednak wszystko wyszło na jaw, gdy paparazzi przyłapali ich na wspólnym spacerze w czasie świąt wielkanocnych, kiedy trzymali się za rękę.

Agnieszka Kaczorowska, fot. Instagram.

3 / 7

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz 

Agnieszka Kaczorowska znalazła się w ogniu krytyki ze strony internautów. Wszystko z powodu faktu, że sama ma dwie córki ze związku z Maciejem Pelą. 

Marcin Rogacewicz z kolei ma aż czwórkę dzieci z małżeństwa z żoną Mają, z którą był związany od 2013 do 2025 roku.

Marcin Rogacewicz, fot. Instagram.

4 / 7

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz 

Nie tylko przeszłość Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza budziła spore kontrowersje… 

Również zaskakujący był fakt, że partnerzy zaczęli się spotykać, gdy aktor oficjalnie jeszcze nie był rozwiedziony. Romans był głównym tematem tabloidowej prasy.

Agnieszka Kaczorowska, fot. AKPA.

5 / 7

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz 

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz jednak sobie nic z tego nie robili. Mimo to starają się ukrywać swój związek przed mediami i nie pokazują wspólnych kadrów na Instagramie.

To jednak wkrótce może się zmienić, ponieważ pojawiają się w 20. edycji „Tańca z gwiazdami”.

Marcin Rogacewicz, fot. Instagram.

6 / 7

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz 

Co ciekawe, to chyba będzie pierwsza taka sytuacja w historii show, kiedy uczestnik będzie związany miłosnym uczuciem z trenerką.

Czy ich gorące emocje będzie widać na parkiecie? Czy w przebitkach z prób opowiedzą coś o swoim życiu prywatnym?

Marcin Rogacewicz, Agnieszka Kaczorowska, fot. Instagram Polsatu.

7 / 7

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz 

Wkrótce dowiemy się o tym w 20. jubileuszowej edycji „Tańca z gwiazdami”.

Jedno jest pewne — Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz z pewnością będą jedną z najgłośniej ocenianych i komentowanych par w telewizyjnym show.

