Kim jest obecny partner Agnieszki Kaczorowskiej? Ma czwórkę dzieci i… ZDJĘCIA
Ich historia miłości jest dość burzliwa...
Agnieszka Kaczorowska przez lata była w związku małżeńskim z Maciejem Pelą. Ich relacja jednak nie przetrwała próby czasu.
Aktorka znana z serialu „Klan” jednak długo nie pozostawała singielką… Szybko znalazła szczęście w ramionach nowego mężczyzny!
Agnieszka Kaczorowska zakochała się w Marcinie Rogacewiczu. Początkowo para mocno ukrywała swoje uczucie przed mediami.
Jednak wszystko wyszło na jaw, gdy paparazzi przyłapali ich na wspólnym spacerze w czasie świąt wielkanocnych, kiedy trzymali się za rękę.
Agnieszka Kaczorowska znalazła się w ogniu krytyki ze strony internautów. Wszystko z powodu faktu, że sama ma dwie córki ze związku z Maciejem Pelą.
Marcin Rogacewicz z kolei ma aż czwórkę dzieci z małżeństwa z żoną Mają, z którą był związany od 2013 do 2025 roku.
Nie tylko przeszłość Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza budziła spore kontrowersje…
Również zaskakujący był fakt, że partnerzy zaczęli się spotykać, gdy aktor oficjalnie jeszcze nie był rozwiedziony. Romans był głównym tematem tabloidowej prasy.
Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz jednak sobie nic z tego nie robili. Mimo to starają się ukrywać swój związek przed mediami i nie pokazują wspólnych kadrów na Instagramie.
To jednak wkrótce może się zmienić, ponieważ pojawiają się w 20. edycji „Tańca z gwiazdami”.
Co ciekawe, to chyba będzie pierwsza taka sytuacja w historii show, kiedy uczestnik będzie związany miłosnym uczuciem z trenerką.
Czy ich gorące emocje będzie widać na parkiecie? Czy w przebitkach z prób opowiedzą coś o swoim życiu prywatnym?
Wkrótce dowiemy się o tym w 20. jubileuszowej edycji „Tańca z gwiazdami”.
Jedno jest pewne — Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz z pewnością będą jedną z najgłośniej ocenianych i komentowanych par w telewizyjnym show.