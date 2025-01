Kim Kardashian świętuje 7. urodziny Chicago West! Zamiast wazonów kwiaty w butach, a do siedzenia snopki siana!

Kim Kardashian świętuje 7. urodziny córki

Kim Kardashian doczekała się czwórki dzieci: urodzonej w 2013 roku córki North West, urodzonego w 2015 roku syna Sainta Westa, urodzonej 2018 roku Chicago West oraz urodzonego w 2019 roku Psalma Westa. Dwoje ostatnich dzieci przyszło na świat z pomocą surogatki.

Chicago otrzymała imię po rodzinnym mieście Kanye, jednak rodzice najczęściej zwracają się do niej zdrobnieniem „Chi”. O kulisach wyboru imienia dla drugiej córki Kim Kardashian opowiedziała w jednym z odcinków show Ellen DeGeneres:

„Chicago to miejsce, które go stworzyło i miejsce, z którego ma najwięcej wspomnień. Początkowo chciał nazwać ją imieniem swojej matki, jednak nie byłam przekonana do tego pomysłu. Czułam, że Chicago będzie czymś ciekawym i innym”.