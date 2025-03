Kylie Jenner nie może oderwać rąk od Timothée Chalameta! Internauci bezlitośni: „Wygląda, jakby go to nie interesowało”

„On wygląda, jakby wolał być gdzieś indziej”

Na nagraniach, które pojawiły się w sieci, widać, jak Kylie nie odstępuje Timothée na krok. Całuje go, szepcze mu coś na ucho, gładzi po brzuchu, a on? Siedzi raczej obojętnie, skupiony na grze, a w pewnym momencie po prostu… wstaje i zaczyna ekscytować się meczem.

To wystarczyło, by fani zaczęli spekulować, że uczucia w tym związku mogą nie być do końca wyrównane…