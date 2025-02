Maciej Panek od lat ocieplał wizerunek celebrytami. Kto przychodził na jego huczne wydarzenia? (FOTO)

Natasza Urbańska i Maciej Panek

Natasza Urbańska to utalentowana wokalistka, aktorka i tancerka. Przez lata uchodziła za jedną z najpiękniejszych polskich gwiazd. Korzystając z usług Macieja Panka, dbała o to, by jej uroda nie przemijała. Teraz, gdy pojawiły się oskarżenia pod jego adresem, fani zastanawiają się, czy Urbańska nadal będzie współpracować z kontrowersyjnym specjalistą.