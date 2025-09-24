times-dark
Marta Nawrocka spotkała się z Melanią Trump. Jej odważna stylizacja nie przeszła bez echa (FOTO)

Pierwsza dama Polski pojawiła się w Nowym Jorku w kreacji, która przyciągnęła spojrzenia wszystkich.

/ 24.09.2025 /
Marysia
Marta Nawrocka po raz pierwszy spotkała się z Melanią Trump. Do tej pory towarzyszyła mężowi podczas oficjalnych wystąpień w Białym Domu i w „amerykańskiej Częstochowie”, ale tym razem wystąpiła samodzielnie.

Jej kreacja na przyjęciu w Nowym Jorku wywołała ogromne poruszenie. Czy ktoś spodziewał się, że właśnie na taką stylizację postawi pierwsza dama RP?

Wizyta prezydenckiej pary w Stanach Zjednoczonych budzi coraz większe emocje.

Karol Nawrocki przemawia na forum ONZ, a jego żona w tym samym czasie podbija nowojorskie salony. Pierwsza dama wzięła udział w spotkaniu zorganizowanym przez Melanię Trump w ramach inicjatywy „Wspólnie na rzecz przyszłości”.

Do Lotte New York Palace Hotel przybyły małżonki przywódców z całego świata, m.in. z Litwy, Estonii, Ukrainy czy Niemiec. Jednak to właśnie Marta Nawrocka przyciągnęła uwagę fotoreporterów.

Jej żółty, elegancki komplet zestawiony z minimalistycznymi dodatkami wywołał zachwyt, a jednocześnie… spore zaskoczenie.

 

„Nie spodziewaliśmy się tak odważnego wyboru koloru. To coś nowego w stylu polskiej pierwszej damy”

– komentowali obecni na miejscu styliści.

Spotkanie odbyło się w serdecznej atmosferze, a Marta Nawrocka po raz pierwszy miała okazję porozmawiać z Melanią Trump twarzą w twarz. Obie panie wymieniły uprzejmości, a zdjęcia z ich spotkania momentalnie obiegły media.

Warto przypomnieć, że jeszcze dzień wcześniej Nawrocka gościła w nowojorskiej pierogarni na Brooklynie, gdzie rozbawiła młodzież swoim poczuciem humoru. Teraz jednak pokazała zupełnie inne oblicze – pełne klasy, dyplomatycznego szyku i odwagi w modowych wyborach.

Czy żółty komplet stanie się jej znakiem rozpoznawczym? Jedno jest pewne – na spotkaniu z Melanią Trump Marta Nawrocka nie mogła przejść niezauważona.

Knigge | 24 września 2025 Odpowiedz

Pupa opieta, spodnica przykrotka, to nie jest elegancja wymagana od malzonki glowy panstwa

Lola | 24 września 2025 Odpowiedz

Pani ma sportową sylwetkę, więc najlepiej wygląda w rozkloszowanych sukienkach z podkreśleniem talii.

Gość | 24 września 2025 Odpowiedz

Ta pani jest tylko postrzegana za ubiór. Klaskanie za pieniądze.

Errr | 24 września 2025 Odpowiedz

Wyglada super, to nie moj wybór ale mój kraj wiec i mój prezydent z żoną mam nadzieje ze będzie robiła dużo dobrego, zwłaszcza dla kobiet

