Marta Nawrocka spotkała się z Melanią Trump. Jej odważna stylizacja nie przeszła bez echa (FOTO)

Marta Nawrocka spotkała się z Melanią Trump. Jej odważny wybór natychmiast przyciągnął uwagę (FOTO)

Marta Nawrocka po raz pierwszy spotkała się z Melanią Trump. Do tej pory towarzyszyła mężowi podczas oficjalnych wystąpień w Białym Domu i w „amerykańskiej Częstochowie”, ale tym razem wystąpiła samodzielnie.

Jej kreacja na przyjęciu w Nowym Jorku wywołała ogromne poruszenie. Czy ktoś spodziewał się, że właśnie na taką stylizację postawi pierwsza dama RP?