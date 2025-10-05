times-dark
Kozaczek
Plejada gwiazd w kuluarach „Tańca z Gwiazdami”! Beata Kozidrak, Krzysztof Rutkowski z synem, Sonia Bohosiewicz, Natsu

Ola Kot, Małgorzata Opczowska-Łęska, Magdalena Narożna i inni.

Iwona Pavlović Krzysztof Rutkowski Magdalena Stępień Sonia Bohosiewicz
/ 05.10.2025 /
Aurora
Iwona Pavlović Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA źródło AKPA

1 / 21

Iwona Pavlović
Beata Kozidrak Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA źródło AKPA

2 / 21

Beata Kozidrak
Krzysztof Rutkowski-min źródło AKPA

3 / 21

Krzysztof Rutkowski z synem
Magdalena Stępień-min źródło AKPA

4 / 21

Magdalena Stępień
Magdalena Narożna-min źródło AKPA

5 / 21

Magdalena Narożna
Sonia Bohosiweicz-min źródło AKPA

6 / 21

Sonia Bohosiewicz
Ola Kot -min źródło AKPA

7 / 21

Ola Kot
Maurycy Popiel, Sara Janicka-min (1) źródło AKPA

8 / 21

Maurycy Popiel i Sara Janicka
Małgorzata Opczowska-Łęska źródło AKPA

9 / 21

Małgorzata Opczowska-Łęska
Natsu-min źródło AKPA

10 / 21

Natsu
Albert Kosiński, Maja Bohosiewicz źródło AKPA

11 / 21

Albert Kosiński i Maja Bohosiewicz
Lanberry, Piotr Musiałkowski-min źródło AKPA

12 / 21

Lanberry i Piotr Musiałkowski
Na zdj.: Sonia Bohosiewicz, Fot. Paweł Wrzecion/AKPA źródło AKPA

13 / 21

Sonia Bohosiewicz
Wojciech Kucina, Julia Suryś-min źródło AKPA

14 / 21

Wojciech Kucina i Julia Suryś
Barbara Bursztynowicz, Michał Kassin źródło AKPA

15 / 21

Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin
Daria Syta, Aleksander Sikora źródło AKPA

16 / 21

Daria Syta i Aleksander Sikora
Tomasz Wygoda źródło AKPA

17 / 21

Tomasz Wygoda
Katarzyna Zillmann, Janja Lesar źródło AKPA

18 / 21

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar
Agnieszka Kaczorowska, Marcin Rogacewicz-min źródło AKPA

19 / 21

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz
Tomasz Karolak, Izabela Skierska (1)-min źródło AKPA

20 / 21

Tomasz Karolak i Izabela Skierska
Wiktoria Gorodeckaja, Kamil Kuroczko źródło AKPA

21 / 21

Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko
