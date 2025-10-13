Od lat w sieci krąży absurdalna plotka dotycząca jednych z najbardziej rozpoznawalnych sióstr polskiego show-biznesu Mai i Soni Bohosiewicz. Pomimo że obie wielokrotnie dementowały te doniesienia, temat wciąż powraca niczym bumerang. Tym razem Maja Bohosiewicz postanowiła raz na zawsze odnieść się do pogłosek.

Maja Bohosiewicz ostro komentuje plotki o siostrze

W sieci od dawna pojawiały się spekulacje, że Sonia Bohosiewicz, starsza o 14 lat, nie jest siostrą, lecz matką Mai. Teorie te opierały się wyłącznie na różnicy wieku między aktorkami, jednak dla niektórych internautów stały się wręcz internetowym „faktem”. Maja, obecnie uczestniczka programu „Taniec z Gwiazdami”, postanowiła rozwiać wątpliwości raz na zawsze w rozmowie z portalem Pomponik.

No, jest to nieprawda… – stwierdziła Maja.

Reporter próbował dopytać, czy celebrytka kiedykolwiek rozważała wykonanie testów DNA, by zakończyć medialną burzę. Maja skwitowała to z uśmiechem.

Nie, nie myślałam o tym – odparła Bohosiewicz.

Podczas ostatniego odcinka Maja pokazała dom rodzinny, a także pełną rodzinę, co powinno uciszyć plotki. To jednak nie pierwszy raz, gdy gwiazda mierzy się z tym tematem. W przeszłości zarówno Sonia, jak i Maja odniosły się do niego również w mediach społecznościowych.