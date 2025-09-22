Beata Tyszkiewicz, uwodzicielka PRL-u. Wzięła trzy śluby i romansowała z największymi amantami

Beata Tyszkiewicz - historia miłosna

Pierwszym mężem Beaty Tyszkiewicz był znany reżyser Andrzej Wajda. Co prawda dzieliło ich tyle lat różnicy, ale szybko znaleźli wspólny język. Para poznała się na planie filmu „Samson”. On był wtedy żonaty, jednak zbyt oczarowany aktorką, aby ją sobie odpuścić. To właśnie dla niej zdecydował wziąć rozwód z żoną. 13 maja 1967 roku Wajda i Tyszkiewicz wzięli ślub, a kilka tygodni wcześniej na świat powitali córkę Karolinę. I choć wydawali się szczęśliwi, ich relacja nie przetrwała próby czasu. Małżeństwo to trwało niecałe półtora roku, a aktorka sama podjęła decyzję o rozstaniu.

„Nadal byliśmy w ciągłych rozjazdach, a remont dworku zdawało się, że nie miał końca. Czułam się samotna. Koniec przychodził powoli, w pewnym momencie dopadła nas bezsilność. Teraz widzę, że nie dorosłam do takiego związku, nie wiedziałam, czego oczekuję od życia. Pięć lat byliśmy razem. Andrzej był zbyt dobry, a ja tego nie potrafiłam docenić” – mówiła Tyszkiewicz „Dziennikowi”.

„Choć jednak w tamtym okresie Andrzej był już twórcą z dużym dorobkiem, a ja zaczynałam jako aktorka, nigdy nie wiązałam z tym związkiem żadnych nadziei zawodowych. Pokochałam człowieka, a nie reżysera. Cieszyłam się, że komuś tak fantastycznemu będę potrzebna, że będziemy mieli dom i dzieci” — dodała aktorka.