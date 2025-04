Tak mieszka kandydat na prezydenta Karol Nawrocki! (FOTO)

Mieszkanie Karola Nawrockiego

Karol Nawrocki wraz z żoną Martą wychowują trójkę dzieci: syna żony Daniela, a także Antka i Kasię. Rodzina zamieszkuje malowniczy Gdańsk i nie jest to przypadek. Kandydat na prezydenta jest związany z tym miastem od zawsze, bo to właśnie tutaj się urodził, chodził do szkoły, studiował i poznał swoją żonę. Jak się okazuje, kandydat PiS mieszka w bloku, a jego mieszkanko jest oazą i jedną z najważniejszych rzeczy.

„Nasz dom jako miejsce to trzypokojowe mieszkanie w bloku. Dobrze się tu czujemy. Dom rozumiany jako nasza wspólnota jest czymś najcenniejszym, co zbudowaliśmy” – opowiadała żona Nawrockiego w tygodniku „Sieci”.