Małgorzata Rozenek-Majdan przeszła szereg zabiegów medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej. Prezenterka telewizyjna wielokrotnie przyznawała się do zmian w swoim wizerunku. Ostatnio pisarka i dziennikarka w ostry sposób podsumowała zmiany na twarzy Perfekcyjnej Pani Domu. Nie gryzła się w język i jasno dała do zrozumienia, co o tym wszystkim myśli.

Manuela Gretkowska w obszernym wpisie na Instagramie podzieliła się swoją opinią na temat Małgorzaty Rozenek-Majdan. Stwierdziła, że nie jest fanem zarówno Elitarnego Łobuza, jak i prezenterki telewizyjnej:

„Kiedy zobaczyłam go pierwszy raz na Insta, sądziłam, że jest tworem sztucznej inteligencji. Istnieje naprawdę, tylko chyba stworzył sobie życiorys. Kogo to obchodzi, skoro nie dziedziczymy po nim genów ani posiadłości? Rozenek to przeciwny przypadek, nie rozpoznaje samej siebie sprzed lat. I tak powstaje problem tygodnia: co lepsze przeszczep życiorysu czy twarzy. […] A co do Rozenek, nie ma słowa w tekście o jej urodzie czy inteligencji. Kobieta nie ukrywa swoich operacji plastycznych. Piszę o jej mózgu z dziurami pamięci. Nie zdziwię się, jeśli pojawią się na samochodach wspierające ją nowe naklejki z kotwicą „Pamiętamy” i jej twarzą” — dodała Manuela Gretkowska.

