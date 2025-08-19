Małgorzata Rozenek-Majdan jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych osobowości polskiego show-biznesu. Celebrytka zasłynęła za sprawą programu „Perfekcyjna Pani Domu”. Później zaczęła rozwijać swoją karierę telewizyjną. Oprócz pracy na szklanym ekranie ma także bardzo dobrze prosperujący Instagram. Ostatnio opublikowała tam reklamę znanej sieci niemieckich sklepów. Vogule Poland zrobili z tego prześmieszny mem. Wspomnieli w nim o… Dodzie!

Małgorzata Rozenek-Majdan zagościła niedawno po raz kolejny na profilu Vogule Poland. Tym razem influencerzy wykorzystali fragment kadru z jej ostatniej reklamy. Opatrzyli go zabawnym podpisem, w którym nawiązali do słynnego hitu Dody „Nie daj się”:

Kiedy idę w supermarkecie i leci moje „Nie daj się” i myślę, że się nie dam — czytamy w tytule mema.

