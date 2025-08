Weronika Rosati z córką na Gali Derby 2025! Była też Racewicz i Kamińska-Radomska (FOTO)

Następnie Weronika Rosati dodała, że oprócz talentu aktorskiego Julia Wieniawa jest też uzdolniona muzycznie. Zdaniem aktorki jest to jej duży atut, który z pewnością pomógłby jej przebić się na arenie międzynarodowej:

Ma wielki talent muzyczny, więc jest bardzo wszechstronna, co jest w Stanach bardzo cenione. Jest piękna i ma osobowość. I uwaga, to jest najcenniejsze w Stanach! Tak jak u nas osobowość przez wiele lat, jak byłam w wieku Julki, była tępiona. To było moim problemem, że mam osobowość. Teraz na szczęście się to zmienia i jest to cenione w Stanach. Jak nie masz osobowości, to myślę, że właściwie nie masz szans. A ona ma osobowość — podsumowała Weronika Rosati.