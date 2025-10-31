Zyskała sławę przez hit o narkotykach! Tak wygląda po odwyku i 10 latach poza sceną

Karolina Czarnecka

Jak przyznała, substancje psychoaktywne przez długi czas towarzyszyły jej w codzienności, stając się częścią życia artystycznego i towarzyskiego.

„Po każdym koncercie, po każdym spotkaniu, w każdym mieście. Nie było problemu, żebym miała narkotyki. […] Bardzo łatwo mi było w to wejść. Ja miałam tak, że alko to taka baza, trawa to takie drugie danie i dalej to, co tam było […] koka, jakieś kwasy czy amfetamina” – wyznała w podcaście „Po odwyku” Jakuba Żulczyka i Juliusza Strachoty.