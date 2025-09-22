Za nami drugi odcinek 17. edycji programu „Taniec z Gwiazdami”. Uczestnicy jak zwykle dostarczyli masę emocji i zapewnili niezwykłe widowisko. Tym razem z programem niestety musiała pożegnać się jedna z par, a padło na Ewę Minge i Michała Bartkiewicza. Krzysztof Gojdź w rozmowie z naszą redakcją na gorąco skomentował ten werdykt.

17. edycja programu „Taniec z Gwiazdami” trwa w najlepsze. Ten sezon jest o tyle wyjątkowy, ponieważ mija aż 20 lat od emisji pierwszego sezonu Polsatowego show. Z tej okazji produkcja zapewniła mocne nazwiska a wśród uczestników, znaleźli się: Ewa Minge, Maja Bohosiewicz, Tomasz Karolak, Katarzyna Zillmann, Wiktoria Gorodecka, Barbara Bursztynowicz, Maurycy Popiel, Lanberry, Aleksander Sikora, Marcin Rogacewicz i Mikołaj ‚Bagi’ Bagiński.

W drugim odcinku taneczne duety jak zwykle zrobiły niemałe show, ale niestety pierwsza z par musiała pożegnać się programem. Decyzją widzów to właśnie Ewa Minge i Michał Bartkiewicz nie będą już kontynuować swojej tanecznej przygody. Projektantka, która rozstała się z programem, nie kryła emocji. Zwróciła się do Rafała Maseraka, twierdząc, że ten ją ośmieszył poprzez zaprezentowanie figury wraz Iwoną Pavlović. Internauci jednak w dużej mierze nie zgadzają się z tym i stają w obronie jurora.

Teraz w rozmowie z naszą redakcją Krzysztof Gojdź, który tamtego wieczoru był obecny na widowni, skomentował odpadnięcie Evy Minge. Znany lekarz medycyny estetycznej mówi wprost, że jego zdaniem projektantka nie pasowała do tego formatu i miał wrażenie wręcz, że się męczy.

Myślę, że Ewa nie do końca pasowała do tego programu. Tutaj też są inni fani Ewy, inni ludzie, którzy ją obserwują i ją followują i ją uwielbiają. Ja jestem właśnie po stronie Ewy. Myślę, że też chyba trochę męczyła się w tym programie, trochę przypadkowo została wybrana, aczkolwiek uważam, że ma i prezencje i rytm i fajnie tańczyła, ale widzowie postawili inaczej – powiedziałm nam Gojdź.

Lekarz dodał również, że w jego oczach Ewa mimo wszystko wypadła naprawdę dobrze. Przy okazji sięgnął pamięcią do swojego udziału w tym programie, który jak sam wspomina, traktował jako rozrywkę i zabawę.

Uważam, że dobrze wypadła. Ewa ma fajny rytm w sobie taki seksapil. Może trochę się stresowała, ale kto się nie stresuje. Pamiętam swoją edycję, też lekko się stresowałem, chociaż ten Taniec z Gwiazdami traktowałem jako zabawę i z uśmiechem podchodziłem do każdego kolejnego odcinka. Chyba 6 czy 7 odcinków przeszedłem – dodał lekarz.

Na koniec Krzysztof Gojdź odwrócił się prosto do kamery i zwrócił bezpośrednio do Ewy Minge. Lekarz złożył projektantce najlepsze życzenia oraz dodał, że teraz wreszcie czas pozwoli, aby mogli się spotkać.