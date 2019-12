Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski we wrześniu powitali na świecie pierwsze dziecko. Aktorka prawie przez całą ciążę ukrywała swój zaokrąglony brzuszek. Po porodzie pokazała jedynie wózek dziecka.

Kasia Warnke trzy miesiące po urodzeniu córki na salonach (ZDJĘCIA)

Kiedyś Warnke uwielbiała kusić na swoim Instagramie i wstawiać odważne zdjęcia, teraz wrzuca jedynie selfie. Jedna z fanek postanowiła wyrazić publicznie swoją opinię. Aktorka nie omieszkała jej odpowiedzieć.

Gdy się ogląda Twoje konto można mieć wrażenie, że w ogóle wypierasz fakt bycia mamą. I nie dlatego, że nie ma tu bobaska, tylko dlatego, że z każdego postu bije tęsknota za poprzednim życiem – życiem sprzed dziecka. Pewnie Ci trudno i rozumiem to, to zajmuje czas, ale wierz mi, nikt się na to nabierze, widząc posty z ostrygami. Wręcz przeciwnie, drapieżne czy eleganckie i luksusowe foty teraz to krzyk, głośny i wyraźny. Tak, jakbyś walczyła ze sobą. Akceptacja przyjdzie, ale dawne życie już nie wróci” – czytamy.