Gesek to popularny muzyk disco polo. Teraz artysta poinformował w swoich mediach społecznościowych, że boryka się z okropną i rzadką chorobą, z którą przyszło mu się właśnie zmierzyć. Jak relacjonuje, obecnie znajduje się w szpitalu i czeka na operację.

Gesek przekazał wieści o swojej diagnozie

Gesek to znany artysta polskiej sceny disco polo. Muzyk znany jest z takich utworów jak: „Na koncercie w dyskotece”, który na YouTube zdobył ponad 16 mln wyświetleń, „Piękne chwile” czy „Zakochać się”. Poza tym jest aktywny na swoich social mediach, gdzie jest w kontakcie ze swoimi odbiorcami.

Gesek zdobył się teraz na dość osobiste i szczere wyznanie, gdzie poinformował swoich fanów w sieci, że usłyszał przykrą diagnozę. Muzyk przyjechał do szpitala, ponieważ lekarze planowo mieli usunąć mu małego polipa. Niestety okazało się jednak, że wymagana będzie bardziej skomplikowana operacja, ponieważ guz jest dużo większy.

Wykryto mi na żołądku guza, prawdopodobnie jest to rzadko spotykana choroba GIST. Nie jest to rak złośliwy i nie ma przerzutów. Zostałem w szpitalu, aby usunąć endoskopowo 1,5 cm polipa na żołądku, jednak okazało się, że jest to większy guz, osadzony głębiej w żołądku. Czeka mnie kolejny zabieg, tym razem inną metodą – wyznał Gesek na Facebooku.

Muzyk przy okazji przestrzegł innych, aby pamiętali o profilaktycznych badaniach. Gesek dodał również, że choroba wcale mu nie dokuczała i nie miał żadnych objawów, a teraz będzie musiał poddać się zabiegowi, w którym usuną mu część żołądka.

Z tego, co się dowiedziałem, lekarze usuną mi kawałek żołądka i powinno być dobrze… Nie chcę wprowadzać zamieszania, ale chciałbym przestrzec, że ważna jest profilaktyka i badania. Nie miałem żadnych objawów. Badania takie jak: gastroskopia czy kolonoskopia, być może nie należą do najprzyjemniejszych, ale warto je zrobić, choćby dlatego, żeby wyeliminować poważniejsze następstwa, zwłaszcza po 40 roku życia – dodał.

Artysta przy okazji swoich zmagań zdrowotnych zdradził również, że jego rodzina jest obciążona ryzykiem chorób serca czy zawału, dlatego sam regularnie się bada. Na koniec podziękował za otuchę i z nadzieją czeka na operację oraz powrót do zdrowia.