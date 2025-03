Choć ponowny powrót Agnieszki Kaczorowskiej spotkał się początkowo z wieloma nieprzychylnymi komentarzami, dziś nikt nie ma wątpliwości, że była to dobra decyzja. Po wczorajszym odcinku, zarówno fani jak i jurorzy są zachwyceni ich występem. Choć tancerka zbierała ostatnio pod swoim adresem nie najlepsze opinie, teraz wszystkim utarła nosa.

Fani i jurorzy zachwyceni Kaczorowską i Gurłaczem

Agnieszka Kaczorowska i Filip Gurłacz tworzą taneczny duet w 16. edycji programu „Taniec z Gwiazdami”. Warto wspomnieć, że Agnieszka jakiś czas temu weszła w konflikt z produkcją. Tancerka zapewniła kiedyś, że nie wróci do programu, chyba że zostanie jurorem. Castingu nie wygrała, a zamiast niej, wybrano Tomasza Wygodę. Po podjętej decyzji tancerka nie mogła pogodzić się z werdyktem i choć więcej już nie miała stanąć na parkiecie w roli trenera, finalnie zmieniła zdanie.

Teraz w trzecim odcinku „Tańca z Gwiazdami” pary miały okazję zaprezentować tańce w gorącym stylu latino. Jednak tym razem bez wątpienia parkiet podbili Agnieszka Kaczorowska i Filip Gurłacz, którzy otrzymali maksymalną notę od jurorów, czyli 40 punktów.

Para zatańczyła kizombę, która nie tylko była wyzwaniem dla aktora, ale również samej Kaczorowskiej, która nigdy wcześniej nie tańczyła tego gatunku na parkiecie „TzG”. Tancerka w związku z tym miała duże obawy, o czym powiedziała także w jednej ze swoich relacji na Instagramie:

Ja też pierwszy raz tańczę kizombę, pierwszy raz w życiu tutaj z nim na tym parkiecie w „Tańcu z gwiazdami” (…). Dla mnie to jest mega trudne, ponieważ w tańcu towarzyskim – czy to w tańcach latynoamerykańskich, czy w standardowych – wszystko jest podciągnięte, pupa schowana, brzuch schowany i wszystko dzieje się w tej płaszczyźnie, nawet jak kręcimy biodrami – wyznała Kaczorowska.

Jak się okazało, obawy były zupełnie zbędne, bo to właśnie ich taneczne show zrobiło największą furorę. Poza tym widzowie są zachwyceni talentem Kaczorowskiej, mimo ogromnej krytyki związanej z rozstaniem z Maciejem Pelą, to nie można jej odebrać umięjętności tanecznych. W mediach społecznościowych pojawiło się masę komentarze, że jest zdolna i wyuczona do perfekcji: