Filip Gurłacz po namiętnej kizombie z Kaczorowską ucina plotki o romansie: „Ludzie, ja mam żonę”

Agnieszka Kaczorowska i Filip Gurłacz od kilku tygodni wzbudzają coraz większe zainteresowanie widzów „Tańca z Gwiazdami”. Ich relacja poza parkietem, wspólne filmiki z treningów i gorące występy sprawiły, że w sieci pojawiły się plotki o możliwym romansie. Aktor postanowił zabrać głos.

Filip Gurłacz będzie bronił Agnieszki Kaczorowskiej w medialnej burzy? „Podoba mi się ta pogoda ducha” (WIDEO)

Agnieszka Kaczorowska nie ma ostatnio lekko. Niedawno pojawiły się doniesienia o rzekomym romansie, który miała przeżyć na planie „Królowej Przetrwania”, a teraz internauci spekulują, że coś więcej może łączyć ją z Filipem Gurłaczem.

Odkąd zaczęli treningi do „Tańca z Gwiazdami”, fani nie mogą oderwać od nich wzroku. Ich wspólne nagrania z sali treningowej, świetne zgranie i luz, jaki mają w swoim towarzystwie, szybko podsyciły podejrzenia.

Na dodatek ostatni występ tylko dolał oliwy do ognia. Kizomba, którą zatańczyli w trzecim odcinku show, była tak gorąca, że aż Rafał Maserak skomentował: „Było gęsto”. Widzowie od razu zaczęli analizować ich spojrzenia i dotyk, doszukując się w ich ruchach czegoś więcej niż tylko profesjonalizmu.

Filip Gurłacz UJAWNIA prawdę o Agnieszce Kaczorowskiej: ,,Nie pod kamery, mówię szczerze”… Jego słowa mogą zaskoczyć!

Internauci niemal natychmiast zaczęli komentować ich taneczną chemię. Niektórzy sugerowali, że to coś więcej niż tylko świetnie dobrana choreografia. Pod postami „TzG” pojawiły się komentarze o ich „elektryzującej relacji” i domysły, czy między nimi faktycznie iskrzy. W końcu „Taniec z Gwiazdami” już nieraz był świadkiem narodzin nowych związków.

Filip Gurłacz postanowił w końcu zabrać głos. W rozmowie z Jastrząb Post wprost poprosił o przerwanie spekulacji i jasno dał do zrozumienia jakie łączą go relacje z trenerką:

Ludzie, ja mam żonę, ja mam dzieci, ona to czyta. Między mną i Agnieszką jest dobrze, jest czysto. My się tu ściskamy, my tutaj tańczymy. To nie jest łatwy program. Mam prośbę, żebyście nie musieli dopisywać nam historii, bo to potem tworzy ciąg artykułów – podkreślił stanowczo.