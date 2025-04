Widzowie przecierają oczy ze zdumienia — Blanka Stajkow odpadła tuż przed półfinałem „Tańca z Gwiazdami”. Filip Gurłacz i Agnieszka Kaczorowska starali się znaleźć powody jej niespodziewanej porażki. Czy tydzień spędzony w USA przesądził o wszystkim?

Ćwierćfinał 13. edycji ,,Tańca z Gwiazdami” przyniósł wynik, który mało kto przewidział. Blanka Stajkow, która od samego początku uchodziła za jedną z największych faworytek, musiała pożegnać się z programem. Co poszło nie tak? Swoimi spostrzeżeniami na gorąco podzielili się Agnieszka Kaczorowska i Filip Gurłacz — którzy sami są coraz bliżej wielkiego finału.

Też myślałem, że Blanka będzie w finale. Tak obstawiałem, jak widziałem, jak tańczy. A tańczy super przecież! Myślałem też, że ma naprawdę dużą publiczność. To niebywałe, jakimi prawami rządzi się ten program. Do tej pory nie mogę rozgryźć, co tam nie zagrało. Nigdy nie wiesz – skomentował wyraźnie zaskoczony Filip Gurłacz w rozmowie z Jastrząb Post.