Za nami kolejny odcinek 16. edycji programu „Taniec z Gwiazdami”. Do finału coraz bliżej, a ćwierćfinaliści jak zwykle przysporzyli masę emocji. Tym razem ku zaskoczeniu wielu z programem pożegnali się Blanka i Mieszko Masłowski. W wywiadzie z naszą redakcją juror Tomasz Wygoda podzielił się z nami opinią na ten temat.

Tomasz Wygoda o odpadnięciu Blanki z „Tańca z Gwiazdami”

Tym razem w 8. odcinku „Tańca z Gwiazdami” uczestnicy zaprezentowali na parkiecie po dwa tańce, w tym po raz pierwszy w historii programu polskie tańce ludowe. Nie zabrakło m.in. krakowiaka, kujawiaka czy oberka, które świetnie podkreśliły naszą polską kulturę.

Niestety tamtego wieczoru z programem pożegnała się Blanka i Mieszko Masłowski, którzy przez wielu byli typowani jako pretendenci do zdobycia kryształowej kuli. Tym razem decyzją widzów, to oni otrzymali najmniejszą liczbę głosów, a w jurorskiej tabeli znaleźli się jako przedostatni. Iwona Pavlović oceniła nawet, że był to jej najgorszy taniec dotychczas. A co na to Tomasz Wygoda?

No co mam powiedzieć. Blanka jest tak ambitną dziewczyną, jest tak piękna i utalentowana, że niech ona weźmie to doświadczenie dzisiaj stąd i niech go pokaże na scenie i myślę, że to jest najważniejsza rzecz. Ona jest mądra, ona ogóle nie pokazała żalu, pretensji i to jest ważniejsze niż wygranie tej kuli. Ona pieniądze w życiu będzie miała, ona jest w Nowym Jorku – wyznał Wygoda.

Tomasz Wygoda zapytany przez naszego reportera o komentarze internautów, które sugerowałyby, że Blanka osiadła na laurach stwierdził, że jest ambitna i mocno pracowała w programie, jednak tym razem może zabrakło czasu i większego dopracowania.

To nie jest tak do końca. Na początku dostawała lepsze noty w pewnych stylach tańca, a później pojawiły się kolejne, gdzie coś zaczęło wychodzić nie gotowe. Teraz do tego może miała mniej czasu, bo była też na wyjeździe. Jest sytuacja taka, że ona pracowała, ja nie będę teraz wnikać czy ona osiadła na laurach. Nie. Pracowała ambitnie. Może wystartowała z wysokiego poziomu, ale ja będę pamiętać i myślę, że Polska będzie pamiętać bardzo wiele ich tańców razem z Mieszkiem, gdzie wypadli pięknie, a nie czy oni mają kulę, czy nie mają kuli – wyjaśnił juror.

Wygoda na koniec skwitował, że wyszło dobrze i zarówno jurorzy jak i widzowie mieli szansę ocenić i zagłosować. Dodał również, że być może tego wieczoru grupa wsparcia Blanki była zbyt niewystarczająca, aby mogła kontynuować swoją przygodę w programie.