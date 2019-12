Donald Tusk zakończył kadencję przewodniczącego Rady Europejskiej. Wraz z zakończeniem bukselskiej przygody polityk zaczął mocniej angażować się w polską politykę. Rozważał między innymi start w zbliżających się wyborach prezydenckich.

Ostatecznie Tusk podjął decyzję o nie kandydowaniu na fotel prezydenta RP. Teraz w rozmowie z Tomaszem Machałą z Na temat były premier mówi o kulisach tej decyzji.

Okazuje się, że dwie najbliższe mu kobiety – żona Małgorzata i córka Katarzyna odradzały Tuskowi udział w wyborach:

Kasia tłumaczyła, nie chcę tu przesadzać, ale powiedziała: my nie przeżyjemy, jeżeli będziesz startował. Będą cię niszczyć. – Jeżeli przegrasz, to my to już raz przeżywałyśmy – mówi Tusk.