Po głośnym rozstaniu, które długo było tematem spekulacji, para ponownie daje się zauważyć publicznie razem, z uśmiechami i co ciekawe, z obrączką na palcu modelki. Najnowsze wystąpienie w Łodzi tylko podsyciło podejrzenia, że coś jest na rzeczy.

Baron i Kubicka wrócili do siebie? „Nie pamiętam, kiedy tak się śmiałam!”

Wszystko wskazuje na to, że historia Barona i Kubickiej ma kolejny zwrot akcji. Nie wszystkim jednak ta medialna telenowela przypadła do gustu. Damian Glinka, reporter Pomponika, nie gryzł się w język w audycji „Plot Twist”, zapowiadając premierę programu na antenie RMF FM.

Totalnie nie obchodzi mnie to, czy do siebie wrócili, ale chciałbym zwrócić uwagę słuchaczy, że oni są totalnymi atencjuszami. Nie chcą żeby media o nich pisały, a non stop dają powody, żeby tak się działo. To jest żenujące, mogliby jechać na event, ale się nie fotografować. Oni robią to specjalnie – skomentował ostro.