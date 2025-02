Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski znaleźli swój wymarzony dom, o czym para poinformowała w mediach pod koniec zeszłego roku. Ich nowa posiadłość znajduje się w malowniczej okolicy poza Warszawą. Teraz para skupia się na remoncie, a Kurzajewski pochwalił się na Instagramie pierwszymi efektami.

Nowy Dom Cichopek i Kurzajewskiego

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski to para, która od jakiegoś czasu wzbudza duże zainteresowanie w polskim show-biznesie. Plotki o rzekomym uczuciu zakochani oficjalnie potwierdzili w 2022 roku. Chwilę później zdecydowali się na poszukiwania domu, aby uwić sobie własne gniazdko.

W grudniu ubiegłego roku poinformowali, że udało im się znaleźć upragniony azyl, jednak jak się okazuje, jest to dość pokaźna willa. Zdjęcie, które opublikowali w mediach to mały przedsmak tego co kryje się w środku. Od razu można zauważyć, że zdecydowali się oni na dom w klimacie pałacu, który charakteryzuje się przestronnymi wnętrzami i półokrągłymi oknami. Na zewnątrz znajdują się natomiast kolumny oraz duży ogród wraz z garażem.

Nasz wymarzony dom. Nareszcie – napisali na swoim Instagramie

Para poinformowała też, że przed nimi jest sporo prac remontowych, dlatego z pewnością najbliższy rok będzie dla nich pracowity. Katarzyna Cichopek powiedziała też, że zajmują się już aranżacją wnętrz, poszukując wyposażenia i mebli.

W końcu kupiliśmy nasz wymarzony dom! To niesamowite uczucie, ale teraz czas na urządzenie wnętrz, a przede wszystkim łazienki – serca każdego domu – napisała Cichopek na Instagramie.

Jak się okazuje, prace remontowe idą całkiem pomyślnie, bo Kurzajewski pochwalił się właśnie na swoim Instastories małym fragmentem domu. Pokazał on część gotowej ściany. Po opublikowanym zdjęciu można się domyśleć, że para zdecydowała się na neutralne i stonowane odcienie nawiązujące do beżu, który jest ostatnio bardzo modny wśród wnętrzarskich trendów. Całą robotę jednak robi zdobna sztukateria, która wpisuje się w klimat całego domu.