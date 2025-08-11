Marcin Miller jest jednym z najpopularniejszych muzyków disco polo. Piosenkarz od ponad 30 lat śpiewa i tworzy muzyczne przeboje w zespole Boys. To oni wylansowali takie hity, jak: „Jesteś szalona”, czy też: „Wolność”. Niestety, ale w ostatnim czasie mężczyzna mierzy się z poważnymi kłopotami zdrowotnymi. To właśnie z tego powodu wylądował w szpitalu. Powiedział w nowym wywiadzie, co tak naprawdę się stało!

Marcin Miller znowu trafił do szpitala. Discopolowiec podzielił się szczegółami

Marcin Miller ma spore problemy ze zdrowiem. Muzyk ma poważną przepuklinę trzech kręgów kręgosłupa, która utrudnia mu codzienne funkcjonowanie. Jak sam podkreślił, ból jest bardzo nieznośny i sprawia, że bez leków przeciwbólowych nie jest w stanie normalnie funkcjonować:

Każdy ucisk, każdy wstanie, kaszel, to wszystko boli niesamowicie — powiedział w rozmowie z „Faktem”.

