Marcin Miller jest jednym z najpopularniejszych muzyków disco polo. Piosenkarz od ponad 30 lat śpiewa i tworzy muzyczne przeboje w zespole Boys. To oni wylansowali takie hity, jak: „Jesteś szalona”, czy też: „Wolność”. Niestety, ale w ostatnim czasie mężczyzna mierzy się z poważnymi kłopotami zdrowotnymi. To właśnie z tego powodu wylądował w szpitalu. Powiedział w nowym wywiadzie, co tak naprawdę się stało!
Marcin Miller ma spore problemy ze zdrowiem. Muzyk ma poważną przepuklinę trzech kręgów kręgosłupa, która utrudnia mu codzienne funkcjonowanie. Jak sam podkreślił, ból jest bardzo nieznośny i sprawia, że bez leków przeciwbólowych nie jest w stanie normalnie funkcjonować:
Każdy ucisk, każdy wstanie, kaszel, to wszystko boli niesamowicie — powiedział w rozmowie z „Faktem”.
Discopolowiec podkreślił również, że mimo wstrzyknięcia sterydu i wielomiesięcznej rehabilitacji wciąż mierzy się z ogromnym bólem na co dzień. Piosenkarz jest pod opieką specjalistów i stale się rehabilituje. Mimo to poważnie rozważa operację, która mogłaby mu pomóc w walce z potwornymi bólami:
Lekarze sugerują, że powinna być wykonana operacja. Jestem ciężkim przypadkiem. Nie klinicznym, ciężkim przypadkiem jako człowiek. W tygodniu przechodzę rehabilitację, a w weekend pojadę w trasę i wszystko zepsuję. Na co dzień i na scenie funkcjonuję, dzięki lekom przeciwbólowym — dodał w rozmowie z tabloidem.
