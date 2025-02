Maciej Kurzajewski zdenerwował się na słowa byłej żony i wydał w sieci oświadczenie, w którym zapewnił, że sprawy sądowe przeciwko byłej małżonce się toczą i nie zamierza komentować szczegółów swojego życia prywatnego. Agnieszka Kaczorowska zareagowała na oświadczenie mężczyzny i skomentowała je emotikoną braw. Nie spodobało się to Mariannie Schreiber, która uznała gest tancerki za akt hipokryzji.

Marianna Schreiber wczoraj opublikowała serię relacji, na których pokazała fanom liściki. To nimi miała się wymieniać Agnieszka Kaczorowska z operatorem, z którym miała dopuścić się zdrady na planie programu „Królowa przetrwania”. Notatki wyglądały jak „liściki miłosne”, w których autorzy wymieniali się między sobą czułymi słowami. Dziś celebrytka postanowiła odnieść się do afery, którą rozpętała w internecie. Tłumaczyła, że zrobiła to w obronie przyjaciółki — Pauliny Smaszcz.

Marianna Schreiber postanowiła opublikować w sieci liściki, które miały należeć do Agnieszki Kaczorowskiej, Elizy Trybały i operatora, z którym zdaniem celebrytki miała romans tancerka. Możemy wyczytać wiele zaskakujących treści z notatek, które wyglądają trochę jak „liściki miłosne” pary:

Miłość w dżungli. Rodzina w domu. Story time. Wracam za dwie godziny. Mama i żona przed kamerami a poza kamerami romansik z żonatym z dziećmi – napisała Paulina Smaszcz po publikacji Marianny Schreiber w social mediach.

Dzisiaj z rana Marianna Schreiber postanowiła się odnieść do całej sytuacji i wielu opublikowanych notatek w sieci. Celebrytka tłumaczyła się tym, że zrobiła to po to, aby widzowie zrozumieli zakłamanie Agnieszki Kaczorowskiej. Dodatkowo chciała stanąć w obronie Pauliny Smaszcz, z którą od czasu programu przyjaźni się Marianna Schreiber:

„Wczoraj zdecydowałam się opublikować notatki jednej z uczestniczek „Królowej przetrwania”, która korespondowała z mężczyzną na planie, a jednocześnie w tych notatkach była namawiana przez drugą z uczestniczek do zdrady swojego męża, który został w domu z dziećmi i na nią czekał, gdy nagrywała program. Dlaczego to zrobiłam? Bo mam dość manipulowania i oszukiwania widzów. Oszukiwania widzów, że prowadzi się sielankę, idealne życie, a w rzeczywistości jest inaczej […]. Wczoraj udostępniłam to, bo stanęłam również w obronie Pauliny Smaszcz. Uważam, że osoba, która nakręca hejt na osobę zdradzoną, powinna pokazać ludziom, jaka jest o niej prawda” — podsumowała Marianna Schreiber.