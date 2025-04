W najnowszej edycji nie wziął udziału jako trener gwiazd, ale wraz z grupą taneczną odpowiadał za tzw. openingi, czyli występy poprzedzające przywitanie prowadzących i prezentację wszystkich par. Niestety, niedawno Michał doznał kontuzji stopy, co uniemożliwiło mu występy w obecnej edycji „Tańca z Gwiazdami”. Mimo to pojawił się na widowni programu, wspierając uczestników.

Artur Szpilka żartuje: „Powinna być renta!”. 14 lat z Kamilą Wybrańczyk to nie lada wyzwanie!

Po ostatnim odcinku tanecznego show zapytaliśmy Michała, czy planuje powrócić na parkiet „Tańca z Gwiazdami” i z kim chciałby wystąpić ponownie przed widzami.

Już nie raz powtarzałem, że moim marzeniem jest zatańczyć z Dodą, ale wiem, że ona bardzo nie chce. Zapiera się nogami i rękami, jak tylko może. No ale jest to w ogóle prze zdolna, fantastyczna osoba. Nieraz oglądam wywiady z nią, ma w sobie wielką mądrość, no i też jest świetną artystką po prostu, dlatego tak sobie wymarzyłem – mówił Michał Kassin.

Joanna Horodyńska oceniła stylizacje uczestników „TzG”! Surowo o sukience Oli Filipek (WIDEO)

W rozmowie z Kozaczkiem wyznał również, że Anna Lewandowska miałaby duże szanse na wygraną w programie. Jak wiadomo, teraz żona Roberta Lewandowskiego pasjonuje się tańcami w stylu latino.

Anna Lewandowska, o to byłaby super partnerka. Obserwuję ją też gdzieś w internecie. Tańczy, uwielbia to, to jest jej pasja, więc czemu nie? Z tego co wiem, to ona nie ćwiczy akurat takich tańców towarzyskich, które są tutaj, […] więc troszeczkę chyba jednak coś innego, ale faktycznie ułatwiłoby to jej tutaj udział w tym programie – mówił w rozmowie z Kozaczkiem Michał Kassin.