Ola Filipek i Wojtek Kucina otrzymali 27 punktów tego wieczoru i choć punkty nie były wysokie, jak sądzą widzowie, nie tylko taniec był przeszkodą w tym dniu dla uczestniczki. Pod filmikami z występem Oli i Wojtka pojawiło się wiele słów krytyki odnośnie doboru muzyki, jak i nieodpowiedniego stroju do tanga. Dziennikarka wystąpiła w skąpej, uszytej niemal z samych frędzelków sukienki, która według widzów gryzła się ze stylem tanecznym, który wykonywała z Wojtkiem.

Samba Kaczorowskiej i Gurłacza wzbudziła kontrowersje. Internauci: ,,Klei się, obłapia, aż niesmaczne”

Tuż po emisji nowego odcinka mieliśmy okazje porozmawiać z Joanną Horodyńską, która nie tylko kocha modę, ale również i świetnie się na niej zna. Dziennikarka modowa postanowiła ocenić najlepszą i najgorszą stylizację wieczoru. Nie ukrywała, że najbardziej podobała jej się sukienka i cały wygląd Magdy Mołek, która niestety tego dnia pożegnała się z programem.

Dzisiaj Magda Mołek jest na pierwszym miejscu i Magda wyglądała fantastycznie i też pasował ten jej kostium do ich charakteru. Na pewno do tańca, ale też do jej charakteru. Zasłaniał tyle, ile miał zasłaniać, odsłaniał tyle, ile miał odsłaniać i to było takie 100%, że pasuje to do osoby do tańca – zachwycała się Joanna Horodyńska.