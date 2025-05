Natasza Urbańska cała we łzach! Zapowiedź kolejnego odcinka „The Voice Kids”

Para tworzy udane małżeństwo od 16 sierpnia 2008 roku. Doczekali się narodzin córki — Kaliny, która przyszła na świat 13 grudnia 2008 roku. Od tego czasu małżonkowie są praktycznie nierozłączni, a Natasza Urbańska obserwuje w ostatnich latach sporą zmianę w zachowaniu swojego męża i jego charakterze:

Widzę, że on jest dumny ze mnie. Mam cudownego męża. On przemienił się o 180 stopni. Jest moim przyjacielem, ogromnym wsparciem. Jest taką mądrą osobą, która nie wchodzi mi na głowę, a dmucha w skrzydełka. To jest takie niezauważalne. Mam wrażenie, że on często prędzej o mnie pomyśli, niż o sobie. Najpierw o Kalinie, później o mnie. On się tak nami opiekuje i to jest takie piękne. To chyba wspólnie sobie wypracowaliśmy. Oczywiście bywają nerwowe sytuacje, jak w każdym małżeństwie, ale to jest piękne, bo to znaczy, że wciąż nam zależy — dodała Natasza Urbańska.