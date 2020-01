Polsat wyszedł naprzeciw pannom młodym w nowym roku i postanowił wypuścić program rozrywkowy, w którym przyszłe żony będą nawzajem oceniać swoje śluby. Takiego show w telewizyjnej ofercie jeszcze nie było. Program zadebiutował na antenie Polsatu 2 stycznia. Koniecznie sprawdźcie szczegóły!

Nowy program na Polsacie: „Cztery Wesela”

„Cztery wesela” to program oparty na brytyjskim formacie „Four Weddings”, wyprodukowanym przez ITV Studios – licencjodawcę m.in. show „Love Island. Wyspa miłości”. Do tej pory program okazał się sukcesem w wielu krajach, jak np: we Włoszech, USA, Kanadzie czy Australii. Teraz zagości w Polsce, na antenie Polsatu. Producentem wersji polskiej jest „Jake Vision Production”.

O czym jest program „Cztery Wesela”?

Powstało 8 odcinków „Czterech wesel”. Co tydzień pojawią się 4 panny młode, których zadaniem będzie obiektywna ocena wesela konkurentki. Każda z uczestniczek jest inna. Ma inny styl, gust – ale również konkretną wizję tego, jak ma wyglądać wymarzone wesele.

Uczestniczki nawzajem będą zapraszać się na wesela, gdzie poddadzą ocenie całościowy wygląd imprezy. Na uwadze będą miały każdy, nawet najmniejszy szczegół: suknia ślubna, menu, wystrój sali czy kapela zostanie poddana ocenie. Do zdobycia jest maksymalnie 100 punktów, a uczestniczka z największą liczbą punktów wygra odcinek i nagrodę pieniężną.

Każda z pań jest przekonana, że to jej wesele będzie tym najbardziej wyjątkowym i dopracowanym. Jeden z najważniejszych dni w ich życiu będzie bacznie obserwowany przez pozostałe uczestniczki, które nie mają zamiaru być miłe w ocenie. Każda z nich jest gotowa by wygrać – i w programie nie zamierza szukać przyjaźni.

Pierwsze uczestniczki show „Cztery Wesela”:

Prowadzącą nowe show jest Agnieszka Hyży, która będzie podsumowywać każdy odcinek i rozmawiać z widzami o wrażeniach po każdym odcinku, na live-czacie profilu Polsatu na Facebooku.

