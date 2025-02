Program „Królowe przetrwania” okazał się strzałem w dziesiątkę. Widzowie z wypiekami na twarzy czekają na kolejne odcinki drugiego sezonu, w którym udział wzięły m.in. Marianna Schreiber, Natsu, Agnieszka Kotońska, Paulina Smaszcz, a także Agnieszka Kaczorowska.

Wśród uczestniczek znalazła się także Ola Tomala, którą bardzo polubiły inne uczestniczki na tyle, że żadna z nich nie zagłosowała, aby odpadła. W nagrodę Izu Ogonoh poprosił Tomalę o wytypowanie dwóch uczestniczek, po jednej z każdej drużyny, które odejdą z programu. Ola wybrała Kasię Nast i Magdalena Stępień.

Teraz wyszło na jaw, że produkcja programu zakazała wytypowanie Agnieszki Kaczorowskiej i Pauliny Smaszcz. Influencerka w rozmowie z Party.pl wyznała, że widzowie nie widzą wielu rzeczy, które działy się za kulisami:

No… nie mogłam jej wyrzucić, tak samo Pauliny. […] Pamiętajmy też, że to jest program! Tutaj dużo rzeczy się dzieje, które nie są pokazywane. […] Po coś to wszystko było. Jest to przykre czytać te komentarze — wyznała Tomala.

„Ludzie myślą, że miałam problem do Agnieszki, że mnie nie poznała. Wcale nie! To się zdarza. Bardziej chodziło mi o poniżający, umniejszający, w moim odczuciu, sposób wypowiadania się do innych (…) Nie mamy żadnego kontaktu. Nie mam do Agnieszki żalu, myślę, że ona do mnie też nie. Każda z nas ma swoje koleżanki i myślę, że tak jest najlepiej. Nie ma co dolewać oliwy do ognia. To już jest za mną. Wbrew wszystkiemu, życzę jej dobrze, bo widzę, że życie bardzo jej się skomplikowało” – powiedziała Ola Tomala.