Życie Pauliny Smaszcz nie zawsze należało do najłatwiejszych. Dziennikarka przeżyła trudne momenty związane z poważną chorobą, o której szerzej opowiedziała w wywiadzie u Żurnalisty.

Paulina Smaszcz u Żurnalisty żali się na związek z Kurzajewskim! „Nigdy nie miałam niespodzianki urodzinowej”

Paulina Smaszcz to polska dziennikarka, trenerka rozwoju osobistego, coach oraz autorka wielu książek. Od lat aktywnie działa w social mediach, a popularność zdobyła dzięki dzieleniu się swoim doświadczeniem życiowym i zawodowym. W ostatnim czasie dała się również poznać szerszej publiczności w programie „Królowa przetrwania”

Teraz Paulina Smaszcz miała okazję wystąpić w wywiadzie u Żurnalisty, gdzie zdobyła się na wiele odważnych wyznań. Jednym z nich był przebieg trudnej choroby, która dotknęła ją w 2018 roku:

Nałożyła się onkologia i kręgosłup. Niestety operowano mnie dwa razy i przy trzecim razie okazało się, że niedowład nogi wrócił. Zarażono mnie gronkowcem, w związku z czym czekały mnie kolejne dwie operacje. Do tej pory zmagam się z bólem, ale ja jestem bardzo dzielna, ja się codziennie się rehabilituję (…) wiem, co mam ćwiczyć, jak mam ćwiczyć. Jak nie poćwiczę, to ja po dwóch dniach nie jestem w stanie wstać, albo chodzić. Ja już do końca życia będę musiała się rehabilitować – wyznała Paulina Smaszcz.