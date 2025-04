Konflikt między Pauliną Smaszcz a Maciejem Kurzajewskim od kilku lat przyciąga uwagę mediów i opinii publicznej. Choć ich rozwód został sfinalizowany w 2019 roku, emocje i wzajemne oskarżenia nie wygasły, a wręcz przeciwnie, zyskały na intensywności.

Paulina Smaszcz, dziennikarka i trenerka rozwoju osobistego, po rozwodzie zaczęła otwarcie mówić o trudnych doświadczeniach związanych z małżeństwem. W swojej książce „Bądź kobietą petardą” oraz w licznych wywiadach opowiadała o poczuciu deprecjonowania i braku wsparcia ze strony byłego męża. Jak przyznała, decyzja o rozwodzie była dla niej koniecznością, by zakończyć życie, w którym czuła się poniżana.

Sytuacja uległa zaostrzeniu, gdy Maciej Kurzajewski związał się z Katarzyną Cichopek, swoją koleżanką z programu „Pytanie na Śniadanie”. Smaszcz zarzucała byłemu mężowi nieszczerość wobec rodziny, twierdząc, że chciał kilka razy do niej wrócić, a ostatecznie związał się z Katarzyną Cichopek

Teraz odgrzebaliśmy stary wywiad Pauliny Smaszcz i Macieja Kurzajewskiego z 2010 roku. Byli jeszcze zgodnym małżeństwem, a ich dzieci jeszcze bardzo małe. Podczas wywiadu opowiadali, jak bardzo się doceniają:

Ja mam w sobie optymizm, ale Maciek ma niewiarygodnie pozytywne nastawienie do życia i do ludzi. (…) Nawet siedząc przy nim, można się tym optymizmem zarazić – mówi Paulina.

Wywiad jest pocięty na kilka fragmentów, dlatego chwile później można usłyszeć, jak Smaszcz mówi, co by zrobiła, gdyby mąż ją zdradził:

Ja bym mu tego nie wybaczyła, dzieci wysłane na Bora Bora, ja wyjeżdżam, nigdy kontaktu, przejechany na tylnym na psach – śmieje się Paulina.

Następnie słyszymy, jak Maciej podkreśla doświadczenie zawodowe żony:

„Ma w swoim CV dorobku zawodowym doświadczenia telewizyjne, ale przede wszystkim jest PR (…) Ten ślub to był przede wszystkim prezenterki telewizyjnej proszę o tym pamiętać, gwiazdy telewizyjnej. Ja byłem skromnym dziennikarzem w redakcji sportowej Telewizji Polskiej, z mojej strony to ja złapałem pana boga za nogi. Nie dość, że piękna to jeszcze znana, popularna, ożeniłeś się z gwiazdą” – zaznacza.