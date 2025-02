Tomasz Jakubiak od kilku miesięcy mierzy się z zaawansowanym nowotworem. Kucharz walczy z trudną chorobą na oczach całej Polski i regularnie relacjonuje swoje postępy leczenia. Tym razem pokazał zdjęcie z pierwszego shoppingu w tym roku.

Tomek Jakubiak na pierwszych zakupach

Tomasz Jakubiak to jeden z najpopularniejszych kucharzów w Polsce, autorek książek kucharskich oraz były juror programu „MasterChef Junior”. Niestety jego kulinarną przygodę przerwał kilka miesięcy temu nowotwór jelita cienkiego i dwunastnicy z przerzutami do kości. Jakubiak, mimo bolesnej choroby każdego dnia walczy o swoje zdrowie i stara się robić coraz większe postępy.

Jeszcze niecałe dwa tygodnie temu kucharz pokazywał na social mediach, jak uczy się chodzić na nowo po przebytym leczeniu w Izraelu, gdzie był przykuty do łóżka szpitalnego. Dziś o własnych siłach z pomocą żony jest w stanie pójść na zakupy, czym podzielił się na Instagramie. Jakubiak udowadnia tym samym, że z tygodnia na tydzień robi znakomite postępy, które przybliżają go do odzyskania dawnego zdrowia.

Pierwszy shopping w tym roku!! Nie do końca samodzielny, bo Anastazja jak zawsze mnie ustawiła niczym lalkę a sama trzyma wózek – napisał Jakubiak.

Pod opublikowanym postem pojawiła się też cała masa wsparcia od internautów, którzy są zaskoczeni jego postępami i siłą do walki.