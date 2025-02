Tomasz Jakubiak od kilku miesięcy mierzy się z zaawansowanym nowotworem. Kucharz walczy z trudną chorobą na oczach całej Polski, regularnie relacjonując swoje postępy leczenia. Tym razem z okazji walentynek podzielił się wzruszającym zdjęciem oraz wpisem i pokazał, jak świętował ten dzień ze swoją żoną.

Tomasz Jakubiak zorganizował romantyczne walentynki

Tomasz Jakubiak to jeden z najpopularniejszych kucharzów w Polsce oraz były juror programu „MasterChef Junior”. Niestety jego kulinarną karierę przerwał kilka miesięcy temu nowotwór jelita cienkiego i dwunastnicy z przerzutami do kości. Jakubiak, mimo trudnej i bolesnej choroby każdego dnia walczy o swoje zdrowie, co pokazuje w social mediach. Niedawno wrócił też do Polski po odbytym leczeniu w Izraelu i dziś powoli staje na nogi w domu u boku żony Anastazji. Warto wspomnieć, że para pobrała się niemal rok przed straszliwą diagnozą na jednej z balijskich plaż.

Mimo bólu i nie najlepszego samopoczucia, z okazji święta zakochanych Jakubiak postanowił zabrać żonę do kina na film „Bridget Jones: Szalejąc za facetem”. Jak sam wyznał, takie wyjście było dla niego dużym wyzwaniem, ponieważ żeby wytrzymać musiał wziąć sporo leków przeciwbólowych. Dodatkowo podszedł do tematu z humorem i stwierdził, że to chyba jednak żona zabrała jego, bo to ona pchała wózek.

Dziś postanowiłem zawalczyć walentynkowo i zabrałem Anastazje do kina, a właściwie biorąc pod uwagę kto pchał wózek, to raczej ona zabrała mnie, ja musiałem jedynie przyjąć końskie dawki przeciwbólowej tabletki, żeby wytrzymać 2h oglądając te same wielkie gacie co w pierwszej części :):):) to taki żarcik, bo tak serrio to przepłakałem pół filmu i mimo bólu wytrzymałem. To była 13.30 a do wieczora trzymała mnie turbo euforia – napisał Jakubiak na Instagramie.

Pod opublikowanym zdjęciem pojawiła się również sentencja, w której Jakubiak wyznaje, że to sposób myślenia jest kluczowy w tej całej chorobie.