Marcin Mroczek i Marlena Muranowicz po 12 latach małżeństwa rozwodzą się. Wiadomość o ich rozstaniu gruchnęła w kwietniu tego roku. Dziś małżonkowie zjawili się na swojej rozprawie rozwodowej. Jak donoszą obecne na miejscu media, nie pałali do siebie zbytnim entuzjazmem.

Marcin Mroczek i Marlena Muranowicz na rozprawie rozwodowej

Marcin Mroczek to jeden z najpopularniejszych, polskich aktorów, który zasłynął i do dziś kojarzony jest z roli Pawła Zduńskiego w serialu „M jak Miłość”. Prywatnie aktor przez lata był związany z modelką i bizneswomen Marleną Muranowicz. Para poznała się w 2008 r., a w 2013 roku stanęli na ślubnym kobiercu. Zakochani doczekali się także dwójki dzieci: Ignacego i Kacpra.

Niestety kilka miesięcy temu okazało się, że przygoda miłosna tej dwójki dobiegła końca, a para będzie się rozwodzić po 12 latach małżeństwa. Dziś (26 sierpnia 2025 roku) odbyła się ich rozprawa rozwodowa w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga. Jak podaje serwis „Pudelek” para przywitała się ze sobą, podając sobie dłonie, ale przez cały czas zachowywali dystans.

Marcin podszedł do niej i przywitali się ze sobą. Nie siedzą obok siebie. Zachowują spory dystans. Każde z nich siedzi ze swoim prawnikiem – mówił wysłannik tabloidu.

Wyżej wspominany serwis relacjonuje również, że po zeznaniach sąd ogłosił wyrok, co w praktyce oznaczałoby, że rozprawa zakończyła się rozwodem. Po zakończonej rozprawie aktor i jego była ukochana, pospiesznie opuścili sąd, jakby nie chcieli konfrontacji z mediami.