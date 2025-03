Ale tak szczerze, to ja tam nie chodzę. Ja mam fobię, ja się boję wyjść do śmietnika, bo mamy śmietnik w takim zakamarku. Ja się boję tam wychodzić i zawsze wołam: Kevin — podsumowała rozbawiona piosenkarka.

Wokalista w rozmowie z Amelią Kulig podzieliła się zaskakującym wyznaniem na temat swojej największej życiowej fobii. Okazuje się, że piosenkarka młodego pokolenia bardzo boi się sama wychodzić, wynosić śmieci do śmietnika. Wszystko przez to, gdzie jej śmietnik jest umiejscowiony. Jej ukochany mąż musi ją wyręczać w tej codziennej czynności:

Piosenkarka w jednym z odcinków „Dzień Doby TVN” wyznała, że ona i jej mąż nie są wielkimi pedantami, ale na co dzień starają się dbać o to, żeby w domu było czysto i schludnie. Jednak dla piosenkarki najważniejsze jest to, żeby w jej czterech kątach zawsze były świeże cięte kwiaty, które dodają wnętrzu ciepłego charakteru: