Sandra Kubicka w dniu wyborów nie pozostała obojętna. Na swoim Instagramie zamieściła krótką relację, w której przechadza się jedną z łódzkich ulic – jak twierdzi, kiedyś uchodziła za wyjątkowo niebezpieczną. Teraz? Jej zdaniem nadal wypada lepiej niż niektóre europejskie miasta.

W dniu wyborów Sandra Kubicka nie milczy. Znana modelka, influencerka i mama rocznego Leosia zaapelowała do swoich obserwatorów, by ruszyli do urn i zadbali o przyszłość Polski. Opublikowała na Instagramie krótkie, ale wymowne nagranie ze spaceru ulicami Łodzi.

Idę właśnie ulicą w Łodzi, która kiedyś była słynna z tego, że jest niebezpieczna. Ta najbardziej niebezpieczna ulica i tak jest bardziej bezpieczna niż niektóre państwa w Europie. Dzisiaj wszystko w naszych rękach – idziemy na wybory i głosujemy na bezpieczną Polskę, żeby została dalej bezpieczna – zaapelowała.

Choć nie wskazała konkretnych kandydatów, przesłanie było jasne: trzeba działać, jeśli zależy nam na stabilności kraju.

Zaledwie kilka dni temu Sandra świętowała pierwsze urodziny swojego synka, Leona. Wzruszające posty pojawiły się nie tylko na jej profilu, ale i u Aleksandra Milwiw-Barona, z którym jeszcze kilka miesięcy temu planowała rozwód. Dziś nie wiadomo, czy para oficjalnie się rozstała – jedno jest pewne: Leoś łączy ich mocniej niż jakiekolwiek dokumenty.

– „Synku, nauczyłeś mnie cierpliwości, odpuszczania i wybaczania” – napisała Sandra. Baron dodał: – „Dziękuję Ci, Synku, za najpiękniejszy rok mojego życia”.

Wspólne świętowanie roczku Leosia było dla nich momentem refleksji – również nad tym, co najważniejsze. Może właśnie dlatego słowa Sandry o bezpieczeństwie wybrzmiały tak mocno. Bo kiedy ma się dla kogo walczyć o przyszłość, głos oddany przy urnie przestaje być tylko formalnością.