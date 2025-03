Sandra Kubicka poinformowała kilka dni temu w mediach o rozpadzie małżeństwa z Aleksandrem Baronem. Jak się okazuje, informacja ta spotkała się z wieloma przykrymi słowami i docinkami ze strony innych kobiet. Była modelka, oznajmiła na Instagramie, że podczas zaistniałej sytuacji nie ma czegoś takiego jak solidarność kobiet, a wręcz wiele z nich cieszy się z jej nieszczęścia.

Sandra Kubicka i Aleksander Baron tworzyli niegdyś jedną z najgorętszych par w polskim show-biznesie. Kilka dni temu influencerka poinformowała o tym, że pozew rozwodowy złożyła już w grudniu i pomimo wielu starań o pełną rodzinę dla ich synka Leosia, nie udało im się porozumieć.

Choć Kubicka stara się nie zwracać uwagi na medialny rozgłos w tym temacie i komentarze internautów, to jednak rzucił się jej jeden dość niesmaczny komentarz z podtekstem, który napisała jedna z internautek. Sandra nie wytrzymała tego i postanowiła zrobić pogadankę na Instastories o tym, że kobieca solidarność nie istnieje.

Już to kiedyś mówiłam, ale powtórzę. Dla mnie solidarność kobiet nie istnieje. To jest kolejna bajka Disneya stworzona w internecie. Kiedy kobieta cierpi, coś jej się nie układa, albo traci dziecko, albo jest jakaś śmierć, to zawsze jej jadą kobiety. Nigdy mężczyźni. I to się po prostu w tym państwie nie zmieni. Więc przestańmy wierzyć w solidarność jajników – wyznaje Kubicka.

Kubicka zwróciła również uwagę na przykrą rzecz. Nawiązała do tego, że zamiast wsparcia w trudnych momentach, kobiety potrafią wbijać szpile, a wręcz cieszyć się z czyjegoś nieszczęścia, co zauważyła podczas obecnej sytuacji.

Nie zdajecie sobie sprawy, ile kobiet się teraz cieszy, że ja teraz przez to przechodzę. Po prostu są tak okropne (…). Najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że jak tak dorwać każdą z nich i spytać, czy znają kogoś w swoim środowisku, kto się rozwiódł, to na pewno by miały siostrę, babcię, mamę, kuzynkę albo przyjaciółkę i dokładnie wiedzą, z czym to się je. Ale nie, one muszą się wypowiedzieć, one wiedzą najlepiej. W ogóle znacie mnie najlepiej, wypowiadacie się, jakbyście co najmniej mieszkały tu z nami. Żenujące to jest naprawdę i ciekawe, kiedy Wam się to znudzi. Ale cóż – tłumaczyła.