Podczas finału „Tańca z Gwiazdami” nie brakuje niespodzianek. Jedną z nich był występ Justyny Steczkowskiej i Stefano Terrazino. Reakcja siostry Bagiego na taniec gwiazdy była bardzo wymowna. Nie umiała ukryć emocji.

Finał „Tańca z Gwiazdami” rozgrzewa emocje widzów

Półfinał najnowszej edycji „Tańca z Gwiazdami” przyniósł wiele niespodzianek i wywołał ogromne poruszenie wśród fanów programu. Z rywalizacji odpadli Katarzyna Zillmann i Janja Lesar – duet uznawany za jeden z najbardziej technicznych w całym sezonie. Tego samego wieczoru pożegnali się także Tomasz Karolak i Izabela Skierska, choć oboje cieszyli się sympatią widzów.

Do finału, dzięki głosom publiczności, dostali się Maurycy Popiel i Sara Janicka oraz Mikołaj „Bagi” Bagiński i Magdalena Tarnowska, a decyzją jurorów stawkę uzupełnili Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko. Wielki finał stał się kulminacją tygodni pełnych tanecznych emocji, imponujących choreografii oraz powrotów do legendarnych układów z poprzednich edycji.

Kontrowersje przed finałem i reakcje uczestników

Tuż przed ostatnim odcinkiem widzowie żywo dyskutowali o składzie finalistów, wskazując, że zarówno Karolak, jak i Zillmann byli ulubieńcami publiczności. Sama Zillmann podsumowała swój udział w programie wzruszającymi słowami:

Czy boli? Tak, boli jak cholera. Czy czuję się, jakbym przegrała igrzyska? Być może, ale całe szczęście medal jest dalej ze mną. (…) Wiecie, ja już wygrałam ten program bez względu na wynik.

Wielu fanów zastanawiało się również nad obecną w finale Gorodecką, która – jak wskazywało źródło Pudelka – nie otrzymywała wielu głosów:

Widzowie wczoraj najmniej głosowali na Wiktorię. (…) Ludziom wtedy może się wydawać, że taka osoba nie jest zagrożona i wolą oddać głos na kogoś, kto poradził sobie gorzej.

Emocje wzbudzają nie tylko uczestnicy, ale również osoby na widowni. Tym razem zainteresowanie wywołała siostra Bagiego, a dokładniej jej reakcja na taniec Justyny Steczkowskiej.

Reakcja siostry Bagiego na taniec Steczkowskiej

Zanim poznaliśmy werdykt, parkiet rozgrzało niesamowite show. W przerwie między tanecznymi pojedynkami wystąpili długo wyczekiwani Justyna Steczkowska i Stefano Terrazzino. Ich wspólne widowisko zachwyciło publiczność w studiu i widzów – to było chwilowe oderwanie się od finałowej gorączki w najlepszym stylu.

Matylda, siostra Mikołaja „Bagiego” Bagińskiego, nie była w stanie ukryć swoich emocji. Gdy tylko intensywny i zmysłowy taniec ruszył, młoda dziewczyna zasłoniła dłońmi twarz. Jej wzrok wyrażał mieszankę przerażenia i zawstydzenia, a cała postawa zdradzała, że ten poziom zmysłowości i energii był dla niej zbyt przytłaczający.

