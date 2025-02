Ostatnie dni to prawdziwa burza wokół uczestniczek „Królowej przetrwania”. Najpierw Eliza Trybała poskarżyła się na montaż, twierdząc, że pokazano ją tylko w negatywnym świetle. Teraz Marianna Schreiber postanowiła zabrać głos – i ostro skrytykowała Elizkę!

Eliza Trybała UJAWNIA, czego nie pokazano w „Królowej przetrwania”! „Ludzie widzą tylko jedną stronę…”

Żona byłego ministra PiS nie wymieniła Elizy Trybały z nazwiska, ale… nie musiała. W najnowszym InstaStory wyraziła swoje zdanie na temat uczestników reality show, którzy uważają, że ich wizerunek został zmanipulowany przez produkcję.

Czy montaż ma wpływ na to, jak jesteśmy pokazywani? Myślę, że to my sami za każdym razem wystawiamy sobie świadectwo – napisała Marianna.