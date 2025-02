Ostatnie tygodnie są dla Elizy Trybały wyjątkowo intensywne. Uczestniczka „Królowej przetrwania” znalazła się w centrum uwagi nie tylko przez sam udział w programie, ale także przez głośną aferę liścikową, która wybuchła za sprawą Marianny Schreiber. To właśnie Schreiber ujawniła rzekome wiadomości wymieniane między Agnieszką Kaczorowską a Trybałą, co wywołało lawinę spekulacji i podzieliło widzów.

Afera miłosnych liścików! Marianna Schreiber odpowiada na groźby Elizy Trybały!

Kolejna afera w ,,Królowej przetrwania”: Elizka Trybała kontra produkcja

Teraz jednak Elizka uderza w samą produkcję. W najnowszym oświadczeniu na Instagramie z żalem przyznała, że nie jest zadowolona z tego, jak została przedstawiona w show. Czy ma powody do niezadowolenia?

Eliza Trybała nie żałuje udziału w show, ale nie kryje, że sposób, w jaki została ukazana, jest dla niej rozczarowujący. W długim oświadczeniu na InstaStory wyznała, że większość pozytywnych momentów została wycięta, a na ekranie widać jedynie jej kontrowersyjną i wybuchową stronę.

Co byście zrobili, gdybyście znaleźli się w programie, a 90% pokazanych scen z Wami to byłyby tylko złe momenty?– napisała Trybała.

Eliza Trybała broni Agnieszki Kaczorowskiej i ostro komentuje Macieja Pelę: „Był wszędzie, żeby powiedzieć, co go boli” (WIDEO)

Podkreśliła, że podczas nagrań otworzyła się przed kamerami, opowiadała o trudnych przeżyciach i wspierała innych uczestników, ale te fragmenty nigdy nie trafiły do emisji: „Jeśli pokazuje się mnie w ten sposób, to dla równowagi warto by było pokazać też tę drugą stronę. Bo chyba nikt nie myśli, że w domu tylko krzyczę?”

Uczestniczka nie ma złudzeń – reality show rządzą się własnymi prawami i każda postać może zostać wykreowana zgodnie z wizją produkcji: „Program może pokazać Cię, jak tylko chce. Może wyciąć wszystko, co nie pasuje do ich wizji i zostawić tylko to, co im się podoba” – skomentowała. Podkreśliła, że nie oczekuje współczucia, ale chce jedynie sprawiedliwości.

Wiele osób zastanawia się, czy Trybała nie próbuje teraz ocieplić swojego wizerunku, zwłaszcza po aferze liścikowej. Internauci zauważają, że po jej wcześniejszych ostrych wypowiedziach na temat Marianny Schreiber, teraz stawia się w roli niesłusznie ocenionej uczestniczki.

Marianna Schreiber WYDAŁA OŚWIADCZENIE po ujawnieniu listów miłosnych! „Byłam poniżana”

Na koniec zaznaczyła, że w najbliższych dniach zamierza porozmawiać z fanami na TikToku i Instagramie, organizując live i Q&A, gdzie wyjaśni więcej szczegółów na temat swojego udziału w programie.

Jak jest naprawdę? Czekamy na jej live – może wtedy wyjaśni więcej!