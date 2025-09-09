Ostatnio Dorota Wysocka-Schnepf poinformowała, że składa pozew przeciwko Krzysztofowi Stanowskiemu i Robertowi Mazurkowi, których oskarżyła o atak na jej rodzinę. Redaktorzy z „Kanału Zero” zareagowali teraz na krok dziennikarki i w mocnych słowach odpowiedzieli na jej stawiane zarzuty.

Krzysztof Stanowski reaguje na pozew Doroty Wysockiej-Schnepf

Dorota Wysocka-Schnepf opublikowała kilka dni temu w mediach społecznościowych emocjonalny wpis, w którym poinformowała o planach skierowania sprawy do sądu przeciwko Krzysztofowi Stanowskiemu i Robertowi Mazurkowi.

Według dziennikarki powodem ma być stawianie jej i jej bliskich w negatywnym świetle, a miarka przebrała się w chwili, gdy ataki rzekomo dotknęły jej syna. Prezenterce nie spodobało się m.in to, że Stanowski na jednym ze swoich filmów wytknął jej, że ta dała synowi imię po swoim teściu – Maksymilianie Schnepfcie, który był uczestnikiem tzw. obławy augustowskiej w 1945 roku.

Wysockiej-Schnepf podpadł również Robert Mazurek, który miał ją wyzywać od „propagandystek”. Dziennikarka w swoim pozwie domaga się 100 tys. zł zadośćuczynienia.

Babo, jedyne co napisałem albo powiedziałem o twoim synu, to że ma imię po dziadku (informacja z Wikipedii). Ja mu imienia nie dawałem, więc ewentualne pretensje możesz mieć do siebie – pisał Stanowski na platformie X.

Na tym jednak nie koniec. Szef „Kanału Zero” zasypał komunikator kolejnymi wpisami. Najpierw zaczął tłumaczyć się z poprzedniego wpisu:

Widzę, że jest oburzenie. (…) Rzeczywiście musiałem się hamować, bo słowo „babo” to najłagodniejsze określenie, jakie przyszło mi do głowy wobec osoby, która próbuje mnie wmanewrować w rzekome hejtowanie dziecka. I to jest prawdziwe obrzydlistwo – pomawiać kogoś o hejtowanie dziecka i grać tym dzieckiem dla odreagowania własnych traum.

W kolejnym wpisie dziennikarz postanowił nawiązać do treści pozwu, gdzie stwierdza, że prezenterka mija się z prawdą:

Cóż, pismo pani Doroty – w którym zresztą ucieka się do kłamstw, to głównie walka o dobre imię tego starszego Maksymiliana, którego nie należy łączyć ze zbrodniami komunistycznymi, bo jego udział w obławie augustowskiej był jedynie pomocniczy – napisał w kolejnym poście, nawiązując do treści pozwu od prezenterki TVP.

W następnym wpisie na platformie X Stanowski streszcza w punktach, to co zawierała treść pozwu od Wysockiej-Schnepf:

Co jest w piśmie propagandystki? 1). Daj 100 tys. zł na dziecko 2). Nazwałeś mnie propagandystką. 3). Powiedziałeś, że nie jestem zbyt lotna 4). Podważałeś mój warsztat. 5). Nazwałeś moich gości hejterami. 6). Byłeś niemiły w debacie. 7). Znieważyłeś mojego teścia. 8). Rys historyczny teścia, chyba najdłuższa część. 9). [Teść] W obławie augustowskiej tylko pomagał. 10). Teść był ok, cześć jego pamięci. 11). Daj 100 tys. zł. na dziecko, ja jestem twarda, ale dziecko nie.

W kolejnym wpisie Krzysztof Stanowski twierdzi, że został bardzo niesłusznie oskarżony i dodał link do filmu, który nagrał na temat zaistniałej afery i pozwu:

Zostałem obrzydliwie pomówiony o atakowanie dzieci. Za łzawym tweetem Sznepfowej w rzeczywistości kryje się lament, że nazywam ją propagandystką i nie wzdycham do teścia-zbrodniarza. (…) Warto nadać rozpęd temu filmikowi, bo to zawsze niedobrze, gdy nieprawdy i manipulacje hasają sobie po przestrzeni publicznej jak gdyby nigdy nic.

We wspomnianym wideo Krzysztof Stanowski nie gryzie się w język i sądzi, że tu nie chodzi o żadne dobro dziecka, tylko Dorota Wysocka-Schnepf nie potrafi wyleczyć traumy z debaty prezydenckiej. Na koniec wideo pojawia się również Robert Mazurek, który popiera kolegę i ponownie nazywa Wysocką-Schnepf „propagandystką”. Materiał zaczął się jednak od mocnych słów Stanowskiego, które brzmiały:

Jak dotąd nikt nigdy nie zagrał tak niską kartą – kartą własnego dziecka, które ja rzekomo hejtowałem. A wszystko po to, by schować się za tym dzieckiem jak za tarczą i zza tej tarczy (…) prowadzić swoją wojenkę (…). To nieprawdopodobna hipokryzja.

Stanowski zauważa, że wspomniał o jej dziecku w maju i wówczas nikt tego nie zauważył, a dziennikarka dopiero po 3 miesiącach wyciąga „kartę dziecka”:

„Nie zauważył go nikt w maju, nie zauważył go nikt w czerwcu, lipcu, sierpniu, aż nagle we wrześniu zauważyła go pani Dorota Wysocka-Schnepf. Nagle ten hejt zauważyli wszyscy: te Sikorskie, Giertychy, Lubnauery, Arłukowicze… Kilka miesięcy minęło, aż Dorota Wysocka-Schnepf ogłosiła, że ona jest twarda, ale dziecka nie tykamy. Dostałem korespondencje od jej prawnika. Kobieto, czy Ty jesteś normalna? Ty chcesz ode mnie 100 tys. złotych i 100 tys. złotych od Roberta Mazurka” – grzmi dziennikarz.