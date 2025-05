Emil Stępień niedawno gościł w dwóch programach na YouTube — w Salonie24 oraz u Szalonego Reportera. Opowiadał w nich o kulisach związku z Dodą i przedstawił tam swój punkt widzenia. W jednej z ostatnich rozmów powiedział, że jego zdaniem zaświadczenie wokalistki o tym, że należy do Mensy i jest w gronie 1 proc. najinteligentniejszych osób, mogło zostać spreparowane. Doda nie wytrzymała i opublikowała w sieci mocny dowód.

Wokalistka przerwała milczenie po głośnym wywiadzie Emila Stępnia u Szalonego Reportera. W rozmowie producent podał w wątpliwość wysoką inteligencję Dody i jej IQ, które według badań Mensy wynosi 156. Co ciekawe, sam Albert Einstein miał 160 IQ. Jego zdaniem sam ten fakt daje wiele do myślenia…

Jak poznałem Dodę, to ona już była po tym rzekomym teście. Ten dyplom gdzieś tam u niej widziałem. Kwestionuję jednak inteligencję Dody, bo jeżeli zaliczałbym się do grupy ludzi o ponadprzeciętnej inteligencji, to nie budowałbym swojej wartości, pozycji społecznej, czy osobowości na epatowaniu tym. To już samo w sobie nie jest inteligentne. […] Mnie przeszkadzało, jak ona z braku argumentów powoływała się na IQ — podsumował Emil Stępień w rozmowie z Szalonym Reporterem.