Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke o eliminacji Kurzajewskiego

Ostatnią parą na parkiecie, która zatańczyła przed eliminacjami swój taniec, byli Maria i Jacek, którzy podczas rozmowy z Kozaczkiem nie kryli, że był to dla nich ogromny stres. Para bała się, że widzowie mieli za mało czasu, by na nich zagłosować i mimo wysokich not jurorów czuli się zagrożeni.

Podczas rozmowy Maria i Jacek opowiedzieli o stresie, który im towarzyszył, a tancerz wyznał, że był bardzo zaskoczony zmianami w programie. Na koniec drugiego odcinka gwiazdy i ich trenerzy spotkali się z niemiłą niespodzianką ze strony produkcji.

To dziwne zakończenie. Pierwszy raz się sam spotykam z takim czymś, że 3 pary są nagle zagrożone, a dwie mają dogrywkę w kolejnym odcinku – rozpoczął Jacek.

Maria opowiedziała, że strach nie opuszczał ich na parkiecie od początku do końca.

Dużo emocji w ogóle w ciągu nie wiem, pół godziny mieliśmy, tak różnorodne te emocje tutaj, ze strachu ze stresu podekscytowania. […] Na końcu jednak znowu ten stres i smutek. […] Serce się po prostu kraja, że będziemy z każdym weekendem musieli kogoś pożegnać – mówiła Maria Jeleniewska.

Podczas wywiadu Marysia i Jacek przyznali, że eliminacja Macieja Kurzajewskiego była dla nich bardzo szokująca i nie spodziewali się .

W ogóle się tego nie spodziewałem. […] Przygotowaliśmy się do swojego występu, ale że byliśmy ostatni, nie zwracaliśmy aż tak uwagi, więc nie wiem ile dokładnie punktów dostał, ale z tego co pamiętam i widziałem jak tańczył, tańczył dużo lepiej niż w pierwszym odcinku. Dużo więcej emocji w to włożył. Naprawdę ciężko mi powiedzieć, ale to jest „Taniec z Gwiazdami”, niestety i tutaj nie tylko taniec się liczy, ale niestety wszystko – mówił Jacek Jeschke w rozmowie z Kozaczkiem.

