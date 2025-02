Eliza Trybała, znana również jako Elizka, zdobyła popularność dzięki udziałowi w programie „Warsaw Shore. Ekipa z Warszawy”, emitowanym na antenie MTV Polska. W programie poznała swojego przyszłego męża Pawła „Trybsona” Trybałę. Już po pierwszym sezonie zrezygnowali z programu na rzecz miłości.

Para doczekała się dwóch córek. Victoria przyszła na świat 8 października 2014 r., Kornelia – 20 sierpnia 2016 r. Od tego czasu para jest nierozłączna, spędza ze sobą dużo czasu i ani razu w mediach nie pojawiły się informacje o kryzysie.

Tegoroczne Walentynki dla Trybsonów są wyjątkowe! Świętują 10 rocznicę zaręczyn, z tej okazji udali się do Torunia. O wszystkim nam opowiedziała Eliza:

W tym roku Walentynki są dla nas wyjątkowe, bo obchodzimy 10. rocznicę naszych zaręczyn. Z tej okazji dzisiaj wracamy do Torunia – miejsca, gdzie mój mąż mi się oświadczył. To miasto ma dla nas ogromne znaczenie, bo przez pewien czas tam mieszkaliśmy, a teraz chcemy ponownie przeżyć te magiczne chwile i wrócić wspomnieniami do początków naszej miłości – wyznała.