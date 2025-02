Konflikt między Elizą Trybałą a Marianną Schreiber nabiera tempa! Po tym, jak żona Trybsona zapowiedziała kroki prawne wobec uczestniczki freak fightów, ta nie czekała długo z odpowiedzią. W serii relacji na Instagramie Schreiber nie tylko broni swojej wersji wydarzeń, ale też sugeruje, że ma więcej dowodów!

Marianna odpowiada na zarzuty: ,,Nie boję się pozwów!”

Internet od kilku dni żyje nową aferą, w której główne role odgrywają Marianna Schreiber, Eliza Trybała i Agnieszka Kaczorowska! Poszło o miłosne liściki, które Schreiber opublikowała w sieci, sugerując, że dotyczą one uczestniczek reality show Królowa Przetrwania. W swoich relacjach użyła inicjałów „A.” i „E.”, co internauci od razu powiązali z Agnieszką Kaczorowską i Elizą Trybałą.

Czego miały dotyczyć te liściki? Według Marianny, ich treść wskazuje na bliską relację jednej z uczestniczek programu z kimś z produkcji.

Eliza Trybała nie zamierzała jednak milczeć! W rozmowie z Pudelkiem ostro skrytykowała Schreiber i zapowiedziała podjęcie kroków prawnych, twierdząc, że Marianna manipuluje faktami i niszczy psychicznie Agnieszkę Kaczorowską.

Według Elizy cała historia z liścikami to kompletna manipulacja, a Marianna celowo insynuuje rzeczy, które nigdy się nie wydarzyły. Dodała też, że sprawa nie zakończy się tylko na medialnych przepychankach, bo podjęła już kroki prawne.

Za pomówienia i kłamstwa zostaną wyciągnięte konsekwencje – ostrzegła celebrytka.

A teraz? Marianna odpowiada i nie zamierza się wycofać! Na InstaStories rzuca kolejne oskarżenia i sugeruje, że ma więcej dowodów na poparcie swoich słów. Czy cała sprawa trafi do sądu?

„Ja w żadnym miejscu nie wymieniłam, kto napisał do kogo. Nie używałam żadnych imion i nazwisk, a nawet ksyw czy nazw profili. Nie oznaczałam i nie wskazywałam” – napisała w swojej relacji. Zasugerowała też, że jeśli ktoś poczuł się wywołany do tablicy, to nie jej wina.

Uderz w stół, a nożyce się odezwą– dodała prowokacyjnie. Czyżby według Marianny Trybała sama się zdradziła?

Marianna nie wygląda na osobę, która boi się pozwu. Wręcz przeciwnie – twierdzi, że ma dowody i jest gotowa iść z nimi do sądu! „Całe szczęście, że jest ktoś taki jak grafolog, więc chętnie do tego Sądu się przejdę” – napisała.

Dodała też, że posiada znacznie więcej korespondencji, co może oznaczać, że drama jeszcze się nie skończyła! „Jako że tej korespondencji jest naprawdę dużo – będzie miał dużo roboty” – zasugerowała.

Schreiber podkreśla, że podjęła trudną decyzję, ale nie zamierza się cofać. „Nie boję się pozwów czy innych kwestii. Czasem trzeba zapłacić wysoką cenę za stanie po stronie prawdy” – napisała w swojej relacji. Czy rzeczywiście tak jest, czy Marianna po raz kolejny próbuje zwrócić na siebie uwagę mediów?