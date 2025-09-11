Od kilku dni aż huczy o aferze, która rozpętała się pomiędzy dziennikarką Dorotą Wysocką-Schnepf, a szefem „Kanału Zero” Krzysztofem Stanowskim. Konflikt między tą dwójką mocno eskalował, a zareagowała teraz nawet stacja TVP, która staje murem za prezenterką.

Dorota Wysocka-Schnepf idzie do sądu i pozywa Stanowskiego! „Mój synek drży, chce uciekać z Polski…”

TVP wstawia się za Dorotą Wysocką-Schnepf po aferze z Krzysztofem Stanowskim

Dorota Wysocka-Schnepf opublikowała kilka dni temu w mediach społecznościowych emocjonalny wpis, w którym poinformowała o planach skierowania sprawy do sądu przeciwko Krzysztofowi Stanowskiemu i Robertowi Mazurkowi. Dziennikarka w swoim pozwie domaga się 100 tys. zł zadośćuczynienia.

Według dziennikarki powodem ma być stawianie jej i jej bliskich w negatywnym świetle, a miarka przebrała się w chwili, gdy ataki rzekomo dotknęły jej syna. Prezenterce nie spodobało się m.in to, że Stanowski na jednym ze swoich filmów wytknął jej, że ta dała synowi imię po swoim teściu – Maksymilianie Schnepfcie, który był uczestnikiem tzw. obławy augustowskiej w 1945 roku. Podpadł jej również Robert Mazurek, który nazwał prezenterkę „propagandystką”.

Stanowski odpowiedział na pozew Doroty Wysockiej-Schnepf: „Kobieto, czy Ty jesteś normalna?”

Na pozew ostatnio zdążył już zareagować Stanowski, który nie szczędził ostrych słów w temacie Wysockiej-Schnepf. Dziennikarz w swoich internetowych wpisach i poświęconym temu wideo twierdzi, że prezenterka mija się z prawdą, a on został bardzo niesłusznie oskarżony. Co więcej, we wspomnianym nagraniu Krzysztof Stanowski sądzi, że tu nie chodzi o żadne dobro dziecka, tylko Dorota Wysocka-Schnepf nie potrafi wyleczyć traumy z debaty prezydenckiej. Stanowski zauważa też, że wspomniał o jej dziecku w maju i wówczas nikt na to nie reagował, a dziennikarka dopiero po 3 miesiącach wyciąga „kartę dziecka”.

„Jak dotąd nikt nigdy nie zagrał tak niską kartą – kartą własnego dziecka, które ja rzekomo hejtowałem. A wszystko po to, by schować się za tym dzieckiem jak za tarczą i zza tej tarczy (…) prowadzić swoją wojenkę (…). To nieprawdopodobna hipokryzja” – mówił Stanowski w nagraniu.

Krzysztof Stanowski odpalił się po wpisie Wysockiej-Schnepf. „Słuchaj, wiedźmo”

Teraz głos w tej sprawie zabrała również stacja TVP, która w oficjalnym komunikacie przekazanym Wirtualnym Mediom przekazuje: